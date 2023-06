"Con Neptune ancora più gas per l’Europa"

L’operazione da 4,9 miliardi di euro era nell’aria da settimane e ieri Eni ha annunciato l’acquisizione, conclusa in tandem con Vår Energi. Neptune Energy è una società indipendente, leader nell’esplorazione e produzione di gas, con un portafoglio globale di asset e attività in Europa, Nord Africa, Indonesia e Australia. "Attraverso questa operazione Eni acquisisce un portafoglio di elevata qualità e a bassa intensità carbonica, con un’eccezionale complementarità a livello strategico e operativo. Riteniamo che il gas sia una fonte energetica ponte cruciale per la transizione energetica globale, e siamo impegnati ad aumentare la nostra quota di produzione di gas naturale al 60% entro il 2030", ha commentato il numero uno di Eni, Claudio Descalzi. E ha aggiunto: "Neptune contribuirà al nostro portafoglio prevalentemente con risorse gas. L’operazione aggiungerà circa 4 miliardi di metri cubi di gas da destinare ai consumatori europei". L’operazione, secondo il Ceo, "apporta una maggiore produzione di gas e ulteriori opportunità di cattura di CO2 nel Mare del Nord; consolida la posizione di Eni come prima compagnia internazionale in Algeria, fornitore chiave di gas per i mercati europei; incrementa la presenza di Eni nell’offshore dell’Indonesia, con forniture all’impianto di Gnl di Bontang e ai mercati nazionali". Fondata nel 2015 da Sam Laidlaw, Neptune è attualmente controllata da China Investment Corporation (con una quota del 49%), da fondi gestiti da Carlyle Group e Cvc Capital Partners e da alcuni manager della società.

Il gruppo guidato da Claudio Descalzi acquisirà l’intero portafoglio di Neptune, con esclusione delle attività in Germania e in Norvegia.

Elena Comelli