Completata la vendita della divisione catering

Lufthansa (foto, l’ad Carsten Spohr) ha completato la vendita all’investitore finanziario Aurelius della propria divisione catering di bordo "Lsg Group", concordata in aprile. La transazione comprende 131 attività di catering Lsg in tutto il mondo e le vendite in volo, con una forza lavoro combinata di circa 20.000 persone.