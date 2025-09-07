La rivoluzione nelle carriere: le pause sono la nuova “normalità”. I consigli su come inserirle in curriculum

Roma, 7 settembre 2025 - Una nuova analisi di LiveCareer Italia conferma una realtà sempre più evidente per chi cerca lavoro: i periodi di inattività non sono più l'eccezione, ma la nuova normalità del mondo professionale. Il Rapporto sui gap di carriera in Italia nasce dall'analisi di oltre 7 milioni di CV italiani creati sulla piattaforma LiveCareer tra il 2020 e il 2025. I risultati mostrano come stiano cambiando i percorsi professionali: sempre più persone scelgono di avere una pausa dal lavoro (pausa che spesso sono, però, costretti a subire), che sia di un mese o di periodi più lunghi.

I gap di carriera prolungati sono sempre più diffusi

Nel 2025, quasi un terzo dei CV in Italia (32%) presenta un'interruzione di almeno un anno. Questo dato, in lieve crescita rispetto al 2022, sottolinea le difficoltà legate alla disoccupazione di lunga durata, all'assistenza familiare o alla riqualificazione professionale. I gap inferiori a un mese compaiono nella metà dei CV con interruzioni. Questo suggerisce un mercato del lavoro sempre più dinamico, dove frequenti cambi di impiego e lavoro flessibile stanno ridisegnando i percorsi professionali. Il 39% dei professionisti indica un'interruzione di 6 mesi o più, riflettendo un graduale superamento della norma che imponeva un'occupazione ininterrotta. Nel 2025 solo la metà dei lavoratori italiani presenta un curriculum senza interruzioni. La percentuale è in costante calo rispetto agli anni precedenti (51% nel 2022, 61% nel 2020), segno che i percorsi professionali tradizionali e lineari stanno lasciando spazio a carriere sempre più articolate e discontinue. Il rapporto evidenzia che i gap di carriera di lunga durata hanno raggiunto il loro picco nel 2025. Sebbene i numeri si siano leggermente ridotti nel 2024, le conseguenze del COVID-19 continuano a pesare sulle abitudini lavorative e sulla stabilità occupazionale.

Le conseguenze per il futuro delle assunzioni

“I periodi di pausa nella carriera sono ormai una realtà consolidata nel mondo del lavoro di oggi – spiega Jasmine Escalera, esperta di carriera per LiveCareer - I datori di lavoro dovrebbero superare i vecchi pregiudizi. Queste pause spesso riflettono crescita personale, acquisizione di nuove competenze o cambi di vita necessari, non una mancanza di ambizione o capacità”

Consigli per chi cerca lavoro in Italia

Dagli esperti arrivano consigli per chi cerca lavoro in Italia e si trova con CV con gap professionali. Sii trasparente: Spiega il tuo gap con sicurezza, in modo chiaro e conciso, sia nel CV che durante un colloquio. Valorizza il tempo di inattività: Evidenzia le esperienze fatte durante questo periodo, dalla libera professione all'assistenza familiare o alla formazione, e come abbiano arricchito le tue competenze. Cambia la prospettiva: Inquadra la tua pausa non come una semplice sosta, ma come un'opportunità di crescita e di sviluppo personale.

Indicazioni per i datori di lavoro

Allo stesso modo, si possono indicare i consigli per i datori di lavoro che si trovano a leggere i CV con buchi professionali. Rivedi le pratiche di selezione: I filtri che penalizzano i buchi nei CV sono ormai obsoleti, dato che solo la metà dei candidati ha un percorso professionale ininterrotto. Concentrati su competenze e potenziale: I periodi di inattività sono spesso un indicatore di competenze trasversali come resilienza, adattabilità e motivazione. Promuovi un recruiting inclusivo: Valorizzare percorsi di carriera diversi aiuta ad attrarre i migliori talenti e a costruire una forza lavoro più dinamica.