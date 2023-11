Roma, 18 novembre 2023 – Con l’arrivo del periodo natalizio cresce la necessità di prendersi una pausa, anche breve, dal lavoro, per ricongiungersi con la propria famiglia o, più semplicemente, per trascorrere fuori qualche giorno in relax e divertimento. Il periodo natalizio è però uno di quelli in cui partire può costare di più, con i prezzi dei trasporti che proprio per la grande richiesta arrivano spesso a cifre davvero inavvicinabili. Ci sono, tuttavia, una serie di piccoli trucchi che possono essere adottati per provare a risparmiare sui voli per Natale e Capodanno.

Come risparmiare sui voli a Natale e Capodanno

Il primo grande consiglio per risparmiare sui voli a Natale, ma anche in generale durante tutto il corso dell’anno, è saper scegliere il giorno più economico per partire. In prossimità del fine settimana e della festa i prezzi tendono infatti a salire, anche se come analizzato dal sito Kayak, a Natale conviene partire il 24 dicembre e tornare il 27. Il portale, più nello specifico, ha analizzato le offerto aeree di 8mila rotte internazionali ed è arrivato alla conclusione che partendo nelle date indicate si può ottenere un risparmio che arriva fino del 40 per cento. In generale è consigliabile evitare di partire nei weekend e negli orari più comodi, se non si hanno delle esigenze particolari, e prenotare dopo aver consultato le offerte di varie compagnie aeree. In tal senso molto utili sono i portali di comparazione delle tariffe come Vola gratis, Hopper, Jetradar e Hipmunk.

Quando prenotare il viaggio e partire

Molto importante per provare a risparmiare sui voli a Natale e Capodanno è muoversi con tempismo, ovvero prenotare con il giusto anticipo. In base a quanto emerge dalle statistiche del 2022, il momento più adatto per prenotare un viaggio nel periodo natalizio è 52 giorni prima della partenza. Con questo anticipo il consumatore dovrebbe poter sfruttare le tariffe più economiche delle varie compagnie aeree, ottenendo un risparmio che per ogni singola tratta si fa corrispondere al 13%. Molto importante è anche saper decidere quando partire, soprattutto se la destinazione è una meta esotica, dove cioè anche nel periodo che per gli italiani è inverno c’è il sole e una temperatura estiva. In questi casi la partenza andrebbe effettuata prima di Natale, con un risparmio stimato del 40%. Volendo fare un esempio concreto, se si desidera andare a Bangkon in Thailandia, il momento ideale per partire è il 12 dicembre, con rientro previsto il giorno di Natale.

Altri consigli per risparmiare su voli a Natale e Capodanno

Oltre agli aspetti già evidenziati, i viaggiatori del periodo natalizio che intendono risparmiare possono seguire una serie di ulteriori accortezze. Entrando più nello specifico può essere molto utile al portafoglio prevedere degli scali in piccoli aeroporti, quelli secondari solitamente utilizzati dalle compagnie low-cost. Ad un maggiore tempo di viaggio, infatti, corrisponderà una diminuzione della spesa richiesta. Sfruttare i molti pacchetti del periodo che prevedono di prenotare in simultanea volo ed hotel. Se prenotate in anticipo, infatti, queste soluzioni consentono di risparmiare molti soldi, oltre a semplificare la fase organizzativa. Ci sono molti portali da poter consultare per questo aspetto, tra cui segnaliamo eDreams, Last Minute ed Expedia. In ultimo, non certo per importanza, è consigliabile prestare grande attenzione quando si acquista un biglietto aereo, con specifico riferimento soprattutto ai costi aggiuntivi che possono essere applicati dalle compagnie aeree. Eliminare il superfluo, o comunque quello di cui non si ha necessità, può portare ad un riduzione consistente della tariffa di volo. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di Qn