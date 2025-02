Come risparmiare (già da marzo) in vista delle vacanze estive

Con l’arrivo di marzo, le giornate si allungano e la mente inizia inevitabilmente a proiettarsi verso l’estate, immaginando già fughe, paesaggi spensierati e occasioni di vago. Le vacanze sono un momento atteso da tutta la famiglia, tuttavia senza una buona pianificazione finanziaria possono trasformarsi in un peso economico difficile da gestire.

Risparmiare sfruttando il tempo in anticipo consente di partire più sereni, evitando imprevisti e stress dell’ultimo minuto. Il segreto? Adottare strategie semplici ma efficaci, con cui mettere da parte una somma extra senza stravolgere il proprio stile di vita. Vediamo alcuni consigli pratici capaci di ottimizzare il budget familiare nei prossimi mesi e rendere le ferie più leggere sul portafoglio.

Rivedere le spese mensili

Marzo è il momento ideale per fare un check-up delle finanze domestiche e individuare possibili sprechi. Un primo passo utile è controllare il proprio estratto conto bancario o le spese effettuate con carte di credito e debito: spesso si scoprono addebiti per servizi non più utilizzati o piccoli costi ricorrenti che, nel lungo periodo, pesano sul bilancio.

Un aspetto da considerare è la gestione degli abbonamenti: piattaforme streaming, palestre e altri servizi in abbonamento possono sembrare spese minime, ma sommate diventano un’uscita mensile significativa. Sono tutti davvero necessari? Valutiamo di quali abbiamo realmente bisogno: sospendere gli abbonamento superflui può liberare risorse preziose.

Ridurre gli acquisti impulsivi è un'ottima strategia. Ma come attuarla? Un trucco efficace è quello della "regola delle 24 ore": quando si sente il desiderio impellente di acquistare qualcosa, proviamo ad attendere un giorno prima di procedere. Possiamo metterlo nel carrello e tornare dopo 24 ore: nella maggior parte dei casi non sembrerà più così vitale l’acquisto. L’impulso sarà svanito, con il vantaggio che avremo evitato l’ennesima spesa superflua.

Pianificare le spese per le vacanze

Avere un’idea chiara della destinazione e del budget necessario aiuta a stabilire un obiettivo di risparmio realistico. Spesso, infatti, la frustrazione nasce da obiettivi irrealistici.

Prenotare voli e alloggi con anticipo consente di ottenere tariffe più vantaggiose. Le compagnie aeree e i siti di prenotazione spesso offrono sconti significativi per chi pianifica in anticipo, e lo stesso vale per gli hotel o gli appartamenti turistici. Inoltre, iscriversi alle newsletter di compagnie aeree e siti di viaggi può essere utile per ricevere notifiche su offerte speciali.

Il budget è limitato? Valutiamo alternative più economiche, come lo scambio casa o le opzioni legate a località meno turistiche, che possono offrire paesaggi altrettanto interessanti e soggiorni a costi più contenuti. Muoversi con il proprio mezzo o in treno può alleggerire le spese di viaggio e permettere di esplorare il territorio anche nelle vicinanze di casa, un modo per guardare i luoghi dove viviamo in una modalità differente.

Ridurre gli sprechi quotidiani

Ottimizzare l’uso delle risorse domestiche è un altro modo efficace per risparmiare. Ad esempio, il risparmio sull’energia elettrica può iniziare con semplici accorgimenti: spegnere le luci nelle stanze inutilizzate, scollegare i dispositivi elettronici quando non servono e preferire elettrodomestici a basso consumo possono ridurre significativamente la bolletta.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo chiave. Pianificare i pasti settimanali evita sprechi di cibo e aiuta a fare una spesa più mirata, evitando acquisti superflui. Acquistare prodotti di stagione aiutare un risparmio significativo, oltre a una maggiore qualità dei prodotti.

Un altro accorgimento utile è quello di sfruttare i programmi fedeltà dei supermercati, controllare le offerte e le app di cashback, che permettono di accumulare punti e ottenere sconti sugli acquisti.

Creare un fondo vacanze dedicato

Un modo per limitare gli acquisti con le carte? Decidere prima il budget da spendere e versarlo su una carta ricaricabile: aiuterà a evitare gli acquisti impulsivi valutando con più attenzione le spese del mese. Vale la stessa soluzione anche per il risparmio.

Separare i soldi destinati alle ferie dal conto principale aiuta a non intaccarli per altre spese quotidiane. Un’idea efficace è quella di aprire un conto deposito a zero spese o utilizzare una funzione di "salvadanaio digitale" offerta da molte banche online, che consente di mettere da parte piccole somme in modo automatico.

Anche una cifra modesta, come 50 o 100 euro al mese, può fare la differenza nell’arco di qualche mese. Se si preferisce un metodo più tradizionale, si può optare per un barattolo o un salvadanaio fisico in cui inserire periodicamente monete e banconote: un piccolo gesto quotidiano che può trasformarsi in un aiuto concreto per le ferie. Autotassarsi sarà un ottimo inizio: non appena arriva lo stipendio versiamo la parte che abbiamo deciso nel salvadanaio, fisico o digitale che sia, diventerà un’abitudine costruttiva per il risparmio.

Approfittare di entrate extra

Trovare fonti di guadagno aggiuntive può accelerare il risparmio. Una strategia semplice è vendere oggetti inutilizzati online: vestiti, accessori, elettrodomestici o mobili che non servono più possono trovare nuova vita su piattaforme dedicate. Questo permette non solo di guadagnare qualcosa, ma anche di fare spazio in casa.

Anche piccoli lavori extra possono rappresentare un’entrata utile. Per esempio, baby-sitting, ripetizioni, lavoretti di giardinaggio o nel quartiere potrebbero essere attività facili da trovare e in grado di generare qualche guadagno in più. Chi ha un hobby creativo, come la fotografia o la realizzazione di oggetti artigianali, potrebbe valutare l’idea di vendere le proprie creazioni, online o in un mercatino. Talvolta, da una passione può nasce persino un cambiamento di vita.

Scegliere in modo consapevole

Pianificare con anticipo le ferie e adottare piccole strategie di risparmio permette di vivere le vacanze in modo più rilassato, senza preoccupazioni economiche. Tuttavia, è importante ricordare che risparmiare non significa privarsi di tutto e non deve diventare un’ossessione. Invece, fare scelte più consapevoli e intelligenti permetterà di godersi i momenti di relax senza ansia, nonché trovare nuovi spunti nel mondo che ci circonda.

Un’ispirazione fra tutte: quante volte capita di desiderare mete lontane e tralasciare del tutto i posti vicini a casa? Esistono luoghi interessanti a poca distanza da dove viviamo, a volte persino nella stessa città: ciò di cui abbiamo davvero bisogno è “staccare” con la mente, la sfida è imparare a sentirsi in vacanza soprattutto con la testa.

Stesso ragionamento vale per l’organizzazione delle ferie. Una vacanza riuscita non significa uscire a cena ogni sera o un hotel lussuoso, anzi al contrario soluzioni più frugali potrebbero regalare esperienze ugualmente interessanti e la possibilità di allungare i giorni di viaggio.