Cinque consigli su come risparmiare in bolletta durante le vacanze

Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di vacanze. Le città si svuotano, i negozi chiudono e si va verso delle destinazioni più o meno lontane in cerca di pace, relax e divertimento. Per tutto il periodo delle vacanze ci sono però una serie di accortezze da tenere a mente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione degli sprechi energetici all'interno della propria casa rimasta vuota. Mettere in pratica una serie di buoni comportamenti potrà infatti portare ad un risparmio nella bolletta.

Crediti iStock - Risparmiare in bolletta in vacanza

Consigli per risparmiare sulla bolletta durante le vacanze

Una casa vuota, con gli inquilini tutti in vacanza, va anzitutto lasciata in sicurezza e, dunque, andranno staccate tutte le utenze che non sono strettamente necessarie. Nell'ottica del risparmio in bolletta, ma soprattutto della sicurezza, il consiglio più grande è quello di spegnere il gas attraverso la manopola presente nella propria casa. Una fuga di gas, infatti, potrebbe portare a conseguenze molto gravi che si amplificano notevolmente in un ambiente chiuso e dove non vi è per diversi giorni un ricircolo d'aria. Andrà poi chiusa l'acqua, che tanto non dovrà essere utilizzata, così come la corrente elettrica. In quest'ultimo caso, però, è necessario assicurarsi che l'interruzione di elettricità non comprometta il funzionamento di alcune elettrodomestici e apparecchi elettronici che si decide di lasciare accesi (come ad esempio il frigorifero).

Spegnere bene gli elettrodomestici

Una casa vuota non ha certo bisogno di elettrodomestici lasciati in stand-by. Questa pratica, che dovrebbe essere evitata anche quando non si è in vacanza e si vive quotidianamente l'abitazione, contribuisce a far crescere il prezzo della bolletta (di circa il 10%), motivo per cui è sempre meglio spegnere del tutto i dispositivi elettronici. Prima di partire per le vacanze, dunque, è necessario staccare le prese degli apparecchi elettronici, anche per evitare che gli stessi possano subire dei danni in caso di improvviso malfunzionamento dell'intero impianto elettrico. Si pensi, ad esempio, al caso di un temporale estivo che brucia l'impianto elettrico e tutto ciò che ad esso è collegato.

Spegnere il frigorifero

In parte per i motivi appena visti, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il risparmio in bolletta, è utile spegnere del tutto il frigorifero quando si va in vacanza. Naturalmente andranno consumati tutti gli alimenti e le bevande presenti al suo interno e andrà sbrinato nella maniera più opportuna. Le imminenti vacanze, inoltre, potrebbero anche coincidere con l'opportunità di effettuare una pulizia generale del frigorifero. Inoltre, nel caso in cui si decida di spegnerlo del tutto, il consiglio ulteriore è quello di lasciare aperte le porte degli frigorifero, al fine di evitare che possano crearsi al suo interno dei cattivi odori.

Controllare da remoto gli elettrodomestici

Sempre per risparmiare sulle bollette quando si è in vacanza, può essere utile installare sul proprio smartphone delle app che permettano di controllare a distanza gli elettrodomestici. In questo modo, al verificarsi di qualsiasi dubbio, si potrà intervenire anche da remoto ed evitare inutili preoccupazioni.

Pagare le bollette prima di partire

Può sembrare banale, ma in realtà non lo è: prima di partire per le vacanze è sempre bene assicurarsi di aver pagato tutte le bollette. Non farlo, infatti, potrebbe portare a dei ritardi e, dunque, a delle penali che dovranno essere pagate al rientro. Non certo il modo migliore per tornare alla propria routine.