Come risparmiare l’acqua: tutti i consigli utili

L’acqua è senza ombra di dubbio il nostro bene più prezioso, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo e siamo portati a sprecarla. Un grave errore, soprattutto se ci fermiamo a pensare che nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, le risorse idriche sono molto limitate e con il cambiamento climatico in atto tenderanno ad essere sempre più scarse. Fare un uso oculato dell’acqua nelle nostre case non è soltanto fondamentale per riuscire a risparmiare sulle bollette ma rappresenta anche un gesto di estrema importanza per l’ambiente. Con pochi semplici accorgimenti sarà dunque possibile risparmiarla, senza però inficiare in maniera sostanziale la nostra qualità della vita.

Come risparmiare l’acqua: i consigli utili

Alcune di queste indicazioni potreste averle già sentite in passato ma, come dice il proverbio, repetita iuvant. Molte delle nostre attività quotidiane portano ad un consumo di acqua certamente smodato ma soprattutto inutile, considerato quanto può essere banale riuscire a non sprecarla. Pensiamo ad esempio al modo in cui ci laviamo: nulla vieta di dedicarci alla nostra pulizia quotidianamente, ma sarebbe importante in questo senso prediligere la doccia piuttosto alla vasca, con la quale si consumano dai 4 ai 20 litri di acqua ogni 5 minuti circa (mentre riempiendo una vasca il consumo schizza dai 100 ai 160 litri). Anche tirare lo sciacquone, tra le altre cose, ne produce un consumo considerevole, si parla infatti in questo caso di 9-16 litri di acqua alla volta. L’installazione di una doppia pulsantiera sul wc può così permettere di regolare più facilmente il flusso. Occhio anche a quando ci laviamo i denti: molte persone tendono a lasciar correre l’acqua del rubinetto mentre stanno spazzolando molari, canini e gengive, ma in realtà è un comportamento non soltanto inutile ma anche dannoso per bolletta e ambiente. L’acqua, proprio come la plastica, il vetro e altre sostanze, può inoltre essere riciclata, anche se spesso tendiamo a farla scorrere nel lavandino di fatto sprecandola. Pensiamo per esempio alle grandi quantità d’acqua che utilizziamo quotidianamente per cuocere la pasta e che possono certamente essere riutilizzate in altri modi utili. Dopo aver completato la cottura, per esempio, si può pensare di far raffreddare il liquido che, recuperato in un’altra ciotola, potremo andare ad utilizzare per pulire piatti e stoviglie. Chi ha il pollice verde, inoltre, può certamente usare quella stessa acqua per innaffiare le piante di casa. Il discorso vale allo stesso modo anche per l’acqua del condizionatore/deumidificatore, che potrebbe tra l’altro essere persino utilizzata per stirare i panni. Un altro consiglio molto utile dal punto di vista dell’utilizzo della preziosa risorsa è legato a lavatrici e lavastoviglie. Molto importante da questo di vista è sostituire i propri elettrodomestici con prodotti di efficienza energetica A+ o superiori. Meglio inoltre disporre di questi strumenti in modalità ecologica o effettuando in generale dei lavaggi brevi. Se gli indumenti non hanno bisogno di temperature troppo elevate è inoltre consigliabile effettuare lavaggi con temperature non superiori ai 30°. Attenzione, infine, alle possibili perdite dalle tubature: sempre meglio, in questi casi, affidarsi ad un controllo regolare da parte del proprio idraulico di fiducia, anche per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti in precedenza.