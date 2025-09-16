Come la digitalizzazione delle utenze domestiche aiuta gli italiani a risparmiare

Chiunque abbia affrontato un trasloco sa che lo stress non si limita agli scatoloni e ai mobili da smontare. La gestione delle forniture di luce e gas, spesso percepita come una trafila di code e lunghe telefonate ai call center, sta finalmente cambiando grazie alla digitalizzazione. I nuovi servizi online permettono di attivare, volturare o subentrare nelle utenze in modo rapido, conveniente e senza costi aggiuntivi di mediazione.

Secondo l’Osservatorio Switcho, startup digitale nata nel 2019 e ora parte del gruppo Mavriq, gestire il trasloco delle utenze in modo “smart” porta risparmi concreti: la voltura online con cambio fornitore (“switch”) consente un risparmio medio annuo di circa 220 euro per la luce e 250 per il gas, per un totale di 470 euro. Anche il subentro digitale offre vantaggi economici, con circa 180 euro di risparmio sulla luce e 200 sul gas, per un totale di 380 euro.

Giovani e digitalizzazione: gli under 45 trainano il trasloco smart

L’analisi di Switcho rivela che il 69% delle operazioni online di cambio casa viene richiesto dagli under 45, con i giovani tra i 25 e i 34 anni in prima linea (36%). Questo trend trova spiegazione nella maggiore mobilità abitativa tra le giovani generazioni e nella loro dimestichezza coi servizi digitali, utilizzati per semplificare la vita quotidiana.

Voltura, subentro e prima attivazione: cosa cambia e quanto costa

La scelta tra voltura, subentro e prima attivazione dipende dalla situazione dei contatori della nuova abitazione:

Voltura : richiesta quando la fornitura è già attiva, permette di intestare l’utenza al nuovo inquilino.

: richiesta quando la fornitura è già attiva, permette di intestare l’utenza al nuovo inquilino. Subentro : necessario se i contatori sono stati chiusi dal precedente inquilino; prevede la riattivazione della fornitura.

: necessario se i contatori sono stati chiusi dal precedente inquilino; prevede la riattivazione della fornitura. Prima attivazione: richiesto se la fornitura non è mai stata attivata.

Questi processi comportano spese obbligatorie: circa 25-30 euro per la luce (escluse tariffe del distributore) e tra 60 e 80 euro per il gas, a seconda della tipologia.

Tempistiche: la digitalizzazione accelera i processi

La digitalizzazione ha migliorato anche la rapidità delle procedure. La voltura gestita dal fornitore si conclude in massimo 5 giorni lavorativi per la luce e 10 per il gas. Subentro e prima attivazione, che richiedono l’intervento del distributore, vanno da 7 giorni lavorativi per la luce fino a 12 giorni lavorativi per il gas. La vera innovazione riguarda la voltura con switch: ora è possibile cambiare intestatario e offerta luce in un unico passaggio, risparmiando fino a 60 giorni di attesa rispetto al passato. ARERA ha già annunciato che questa procedura sarà estesa anche al gas da luglio 2026.

Switcho: il servizio digitale che semplifica e fa risparmiare

Switcho si propone come tool di finanza personale, offrendo una gestione completamente digitale delle pratiche di trasloco delle utenze. Il servizio compara le migliori offerte disponibili e gestisce l’intera burocrazia, garantendo risparmi senza costi aggiuntivi per l’utente. Dal 2019, Switcho ha raccolto risparmi potenziali per oltre 340 milioni di euro e mira ad ampliare il suo raggio d’azione su tutti i fronti delle spese personali.