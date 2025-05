Come integare l’AI nei processi aziendali

"L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE non è solo una leva tecnologica: è una nuova grammatica del pensiero manageriale. Le imprese che sapranno integrarla nei processi decisionali in modo consapevole, con visione e metodo, saranno quelle in grado di creare un vantaggio competitivo duraturo", dice Marco Fazzini, direttore commerciale di Timenet. La società offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per un uso consapevole dell’intelligenza artificiale, Beliven e Studio Fazzini Holzmiller & Partners organizzano l’evento "AI & Business Evolution", giovedì 29 maggio, ore 17, a Villa Tolomei, a Firenze.

Sono attesi gli interventi di Leonardo Bandinelli, direttore generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, di Marco Fazzini, partner dello Studio Fazzini Holzmiller & Partners e professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Europea di Roma. Con loro ci saranno anche Gaetano Aiello, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Firenze, Andrea Virgilio, ceo & Chief Happiness Officer di Beliven e Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet. "Vogliamo offrire un’occasione concreta di riflessione e confronto su un tema che sta già cambiando profondamente il modo di fare impresa", precisa Franco Iorio, presidente e amministratore delegato di Timenet . "L’intelligenza artificiale – continua – rappresenta oggi una delle più grandi opportunità per le aziende, ma per essere davvero efficace deve essere integrata in modo consapevole, strutturato e coerente con gli obiettivi di business. In un contesto in cui la trasformazione digitale è sempre più rapida e pervasiva, partire da fondamenta solide, come una connettività sicura, stabile e performante, è essenziale. È su queste basi che Timenet costruisce ogni giorno il proprio impegno: affiancare partner e clienti con soluzioni tecnologiche di qualità, capaci di abilitare l’innovazione concreta nei processi aziendali. Crediamo che la tecnologia abbia valore solo quando diventa un alleato reale per il business, contribuendo in modo tangibile alla crescita e alla competitività delle imprese", sottolinea .

Le. Ma.