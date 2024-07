Come diventare commissario liquidatore: il bando

Roma, 16 luglio 2024 – E’ stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un avviso relativo al rinnovo dell’elenco dei professionisti idonei a ricoprire l’incarico di commissario liquidatore delle società cooperati, fiduciarie e di revisione.

“I professionisti interessati possono presentare la loro istanza dal 1° luglio al 15 settembre 2024 tramite la piattaforma online commissariliquidatori.mise.gov.it - spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili - corredate dal curriculum vitae e della dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità richiesti”.

Possono iscriversi all’elenco i seguenti soggetti: iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel Registro dei revisori legali; esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali

Le domande saranno esaminate dalla Direzione generale competente che verificherà il posso dei requisiti. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non trasmesse tramite la piattaforma istituzionale o prive della documentazione richiesta.

“L’iscrizione nell’elenco non garantisce alcun diritto né aspettativa per il conferimento di incarichi. Qualsiasi variazione nei requisiti, va comunicata entro 5 giorni. I professionisti già iscritti – conclude Benna - devono invece rinnovare l’iscrizione tramite la stessa piattaforma, presentando una domanda di rinnovo”.