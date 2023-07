Abbonamenti online: come disattivarli o tenerli sotto controllo

Roma, 9 luglio 2023 – Gli abbonamenti online, croce e delizia: tanto comodi quanto difficili da eliminare. Negli ultimi anni sono aumentati rapidamente sia le app che mettono a disposizione questo servizio, sia le persone che scelgono di sottoscriverli. E se iscriversi è facile, gestirli e ridurli è difficile, anche per i consumatori esperti.

I trucchetti delle aziende

Sono tanti i trucchetti utilizzati dalle aziende per rendere difficile l'interruzione di un servizio. Tali strumenti possono includere la richiesta ai clienti di fare clic su più schermate prima di riuscire effettivamente a rimuoverlo, quasi confondendoci, o l'oscuramento del pulsante "annulla" ma l'utilizzo di un colore brillante per "continua".

Perché vogliono farci sottoscrivere gli abbonamenti online?

Le aziende preferiscono rinnovare automaticamente gli abbonamenti perché in questo modo non devono continuare a commercializzare in modo aggressivo il loro prodotto.

Come posso tenere traccia dei miei abbonamenti?

Meglio fare il punto della situazione una volta al mese. Recuperate gli estratti conto degli assegni e della carta di credito. Riguardate tutte le transazioni sul vostro home banking. Controllate se ci sono addebiti ricorrenti che non ricordate di avere. Se c'è qualcosa che non usate più, sempre meglio cancellarlo. Ma non sempre è facile, come nel caso degli abbonamenti in palestra. in questo caso potrebbe essere necessaria una chiamata.

Occhio ai banner invitanti

È buona pratica fare attenzione a procedure ingannevoli: i banner di vincite, che invitano l’utente a cliccare per ricevere le somme di denaro; i banner di servizi in scadenza, che invitano l’utente al rinnovo; i banner di ipotetici virus, che infettano il cellulare e che invitano l’utente a scaricare un antivirus. In altre parole, è d’obbligo ignorare promesse pubblicitarie e banner invitanti.

Meglio usare il Wi-Fi

Un altro modo per evitare queste insidie è navigare in internet con il Wi-Fi quando è possibile. Il Wi-Fi non mostra il numero di cellulare nel momento della navigazione quindi questi servizi anomali non possono attivarsi.

Attenzione alle caselle preselezionate

Prestare attenzione alle caselle preselezionate quando si effettua un acquisto online. Queste caselle potrebbero iscriverti a un prodotto o servizio che non desideri, a meno che tu non le deselezioni. Se annulli un abbonamento, ma ti viene comunque addebitato, segnalalo alla banca che ne bloccherà la transazione.