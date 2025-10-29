Come chiedere il Bonus Mamme 2025: requisiti, scadenze e domanda Inps

Roma, 28 ottobre 2025 – Un piccolo sostegno che può fare la differenza. Il Bonus mamme 2025 arriva con la nuova circolare dell’Inps e promette fino a 480 euro netti in più a fine anno per le famiglie con almeno due figli. La misura, prevista dal decreto-legge 95/2025, è pensata per alleggerire il bilancio delle famiglie che ogni giorno bilanciano lavoro e figli. Ecco come richiederlo.

Si tratta di una misura transitoria, pensata per accompagnare le famiglie nell’anno che precede il nuovo esonero contributivo previsto dal 2026. Non risolve le grandi questioni strutturali, ma segna un passo nella giusta direzione: un piccolo riconoscimento economico che vale più del suo importo simbolico.

Il bonus prevede 40 euro al mese per un massimo di dodici mensilità, fino a un totale di 480 euro netti all’anno. La somma erogata dall’Inps gode di un doppio vantaggio: è esentasse, quindi non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, e non rileva ai fini della determinazione dell’Isee.

Il bonus è riservato a chi ha un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro. Possono beneficiarne le lavoratrici con due figli fino al compimento dei dieci anni del secondo, e quelle con tre o più figli fino ai diciotto anni del più piccolo. Rientrano nella misura le dipendenti pubbliche e private, anche con contratti a termine, intermittenti o in somministrazione, e le autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata Inps. Restano invece escluse le lavoratrici domestiche e le dipendenti a tempo indeterminato (che già usufruiscono dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024).

La circolare Inps / Pdf

Le domande per ottenere il bonus mamme vanno presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare - ovvero a partire da oggi, e quindi entro domenica 7 dicembre 2025. Chi maturerà i requisiti solo in un secondo momento, ad esempio per la nascita del secondo figlio a novembre o dicembre, potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026. In questo modo anche chi diventa eleggibile dopo la scadenza ordinaria non perde il diritto al contributo.

La procedura non è automatica: la domanda va inoltrata direttamente all’Inps tramite il sito www.inps.it, accedendo con Spid, Cie o Cns, oppure attraverso i patronati che possono gestire l’invio per conto della richiedente. In alternativa, è possibile contattare il Contact center Inps ai numeri 803.164 (rete fissa) o 06.164.164 (mobile). Nella richiesta vanno indicati i dati anagrafici e i codici fiscali dei figli, la posizione lavorativa, il reddito dichiarato e l’Iban per l’accredito. Per le madri minorenni o soggette a tutela legale, la domanda può essere presentata da un genitore o dal tutore.

L’Inps prevede di erogare il bonus a dicembre 2025 per le domande presentate entro i termini. Chi maturerà i requisiti dopo dicembre riceverà l’importo entro febbraio 2026. La somma sarà corrisposta in un’unica soluzione e calcolata sui mesi effettivi di attività: se il secondo figlio nasce ad aprile, il bonus coprirà i mesi da aprile a dicembre.