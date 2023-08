Colaninno, una vita da protagonista Il capolavoro è il rilancio Piaggio

di Achille Perego

Olivetti, Telecom, Alitalia e Piaggio: sono le grandi aziende alle quali ha legato il suo nome Roberto Colaninno, protagonista per cinquant’anni dell’industria e della finanza italiana. Anche se a lui l’appellativo di finanziere non è mai piaciuto e ha sempre preferito essere definito un imprenditore. Roberto Colaninno è morto ieri, pochi giorni dopo aver festeggiato il 16 agosto il suo ottantesimo compleanno, a Palazzo Canossa, l’edificio del Seicento nel cuore di Mantova, la città di nascita ma anche d’adozione della famiglia di origini baresi, dove viveva con la moglie Oretta Schiavetti, sposata nel 1969, e i due figli Matteo e Michele. Il primo vicepresidente esecutivo del gruppo Piaggio e deputato per tre legislazioni con il Pd e poi Italia Viva. Il secondo ad e dg della holding industriale Immsi a cui fa capo Piaggio e presidente di Acem, l’associazione europea dell’industria motoristica.

Schietto e riservato come la famiglia, che ha deciso per funerali privati sebbene l’eco della scomparsa del presidente e ad della Piaggio abbia suscitato molte e commosse reazioni dal mondo politico ed economico non solo italiano, Colaninno non amava le interviste ma il lavoro. Che lo aveva visto partecipare il 28 luglio al cda di Piaggio che ha chiuso il primo semestre con conti record dopo aver superato nel 2022 la soglia dei 2 miliardi di ricavi confermandosi come più grande costruttore europeo di scooter e moto. Quello del rilancio della Piaggio, portando i marchi Vespa e Ape nel mondo, è stato il capolavoro imprenditoriale del ragioniere mantovano, insignito nel 2013 della laurea honoris causa in economia dall’Università di Lecce. Ad acquistare la Piaggio, che allora non viveva momenti felici, era stata la holding Immsi nel 2003, e nel 2004 ne era stato ampliato il perimetro industriale con le moto Aprilia e Guzzi. Nel 2006 arriva la quotazione in Borsa, dove ora il titolo è ai massimi storici, e poi la grande crescita, le vittorie sportive e l’innovazione con la divisione robotica per la mobilità del futuro. La Piaggio fa parte però solo del secondo tempo della storia professionale di Colaninno.

Una carriera che inizia nel 1969 alla Fiaam, azienda mantovana di componentistica auto di cui diventa ad. Il "Primo tempo", titolo della sua biografia, vede nel 1981 la fondazione, sempre a Mantova, di Sogefi poi assorbita dalla Cir di Carlo De Benedetti. Con il quale avviene la svolta nel 1996 quando diventa ad della Olivetti che sta cambiando pelle passando dalle macchine per scrivere e i computer alla telefonia con la nascita di Omnitel e Infostrada.

E proprio partendo da questo tesoro tecnologico venduto ai tedeschi di Mannesmann, che poi lo cederanno a Vodafone, nasce la maxi Opa da circa 30 miliardi su Telecom Italiana. È il 1999 e l’offerta vede protagonista, con il socio bresciano Emilio Gnutti, quella che fu definita, con la benedizione dell’allora premier Massimo D’Alema, la "razza padana". La scommessa Telecom dura però solo un paio d’anni, nei quali viene anche lanciato il terzo polo televisivo (La7) e mentre Telecom viene venduta alla Pirelli di Marco Tronchetti Provera, per Colaninno – contrario alla cessione – si apre il secondo tempo. Nel quale, oltre a Piaggio, troverà posto anche l’avventura del fallito salvataggio dell’Alitalia con i "capitani coraggiosi" benedetti da un altro governo, quello di Berlusconi. Un’avventura di cui Colaninno, che puntava da presidente sul rilancio della compagnia, non parlava mai volentieri così come non amava il termine "capitani coraggiosi".