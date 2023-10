Codice a barre addio, cosa lo sostituisce

A cinquant’anni dalla sua introduzione nel mercato, il codice a barre è pronto a dire addio. Gs1 ha predisposto un importante cambiamento che, nel giro di quattro anni, rivoluzionerà il mercato, ampliando e semplificando le informazioni sui prodotti in vendita. Entro il 2027, infatti, il codice a barre classico - a linee verticali - sarà prima affiancato, per poi essere definitivamente sostituito da un nuovo codice bidimensionale, un Qr Code. Questo nuovo codice, che ospiterà anche i codici identificativi Gs1, permetterà di accedere ad informazioni sui prodotti presenti sul web, ma anche attivare automazioni necessarie che facilitano il lavoro della filiera. Ad esempio, il Qr Code di un alimento potrà indicare la sua data di scadenza, la provenienza, ma consentirà anche di accedere ad informazioni come - nel caso degli alimenti - di ricette o recensioni di altri consumatori. Dalla parte del venditore, invece, la possibilità di bloccare la vendita di un prodotto in maniera più rapida, così come di applicare prezzi dinamici. Questo cambiamento che ha l'aria di una rivoluzione, per Bruno Aceto, ceo Gs1 Italy, è invece un adeguamento necessario. Un passo che mette al centro dati e informazioni «che devono essere veicolate in modo ordinato a un consumatore che deve sapere a quale prodotto si riferiscono». In questo senso, il nuovo standard sembra essere una svolta positiva per tutte le parti: per l'industria, per la distribuzione e per i consumatori. A confermarlo, le parole di Alessandro d'Este, presidente di Gs1 Italy, che ha definito il nuovo codice una strategia di successo per tutte le parti: «per l'industria che fornisce un prodotto sempre migliore, per la distribuzione che gestisce meglio i suoi flussi logistici e per il consumatore che vede assicurarsi sicurezza, freschezza e qualità del prodotto». Per l'adeguamento totale a questo nuovo standard ci vorrà del tempo, ma la strada sembra essere già in discesa. Bisognerà, infatti, che i produttori inizino ad usare questa nuova tecnologia e che i retailer adeguino le casse, rendendole in grado di scansionare questo nuovo codice, non più letto tramite laser ma tramite camera. Su quest'ultimo punto, come annunciato da Gs1 Italy, nel corso dell'evento “Transforming tomorrow. La nuova sfida del largo consumo”, la buona notizia è che l'80% delle casse è già attrezzato.