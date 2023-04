Coca Cola green, e la fabbrica in Sicilia potenzia produzione e occupazione

Il rispetto dell'ambiente con l'utilizzato più marcato di fonti energetiche rinnovabili per diventare Carbon Neutral caratterizza lo sviluppo, in chiave green, di un numero sempre crescente di imprese. Un esempio in tal senso è la strategia di crescita adottata da Sibeg Coca-Cola, società catanese che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company.

Il partner finanziario Intesa San Paolo

Grazie alla scelta di un partner finanziario come Intesa Sanpaolo ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro, con il supporto della Garanzia Supportitalia che ha attivato lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. L’operazione, che andrà a supportare e rafforzare la strategia di sviluppo “green” di Sibeg, è stata strutturata dalla Direzione Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ed è a valere sul plafond S-Loan che Intesa Sanpaolo riserva a progetti che rispondono a precisi criteri di rispetto dell’ambiente e riduzione dei consumi che, nel caso specifico, sono il raggiungimento della Carbon Neutrality e il rafforzamento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

“Grazie al nostro ambizioso obiettivo: diventare azienda Carbon Neutral a emissioni zero entro il 2026 – sottolinea l’Amministratore delegato Sibeg Coca-Cola Luca Busi – abbiamo pianificato un importante piano di investimenti pluriennale, con l’obiettivo di arrivare puntuali all’appuntamento con questa epocale rivoluzione. Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, non solo supporteremo le azioni previste dalla nostra road map per azzerare l’impronta di carbonio, ma supporteremo la nascita della nuova linea asettica per l’imbottigliamento di Sibeg”.

Un investimento destinato a incrementare la capacità produttiva e in proposito Luca Busi ha aggiunto: “Questo vorrà dire potenziamento dello stabilimento siciliano, ampliamento della produzione e dell’occupazione. Un’operazione coraggiosa, in un periodo fortemente critico e incerto, che abbiamo voluto intraprendere con l’obiettivo di dare un segnale forte al territorio in cui operiamo. Un ringraziamento va a Intesa Sanpaolo e a SACE: avere un partner capace di comprendere il valore e le potenzialità di questo piano di sviluppo, e sostenerlo con strumenti finanziari adeguati e attenti alla qualità degli investimenti, ci consente di andare ancora più veloci e spediti nel percorso innovativo tracciato dalla nostra azienda”.

L'impegno per un'economia sostenibile

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In quest’ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan, specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al raggiungimento dei KPI, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo ha spiegato: “La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo. Per noi, come prima banca italiana, affiancare quelle realtà che puntano sulla crescita sostenibile e sui criteri ESG è un dovere e una responsabilità, oltre che una soddisfazione, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo. Non a caso già nel 2020 abbiamo attivato un plafond di 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loan, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a investimenti in Circular Economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile”. Antonio Bartolo, Regional Director SUD Business Network di SACE ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare Sibeg in questo importante progetto che la vede impegnata nell’abbattimento totale delle emissioni di carbonio, Sibeg è una realtà di punta e storica nel panorama produttivo siciliano, che SACE ha già supportato in passato nel suo processo di internazionalizzazione e che siamo felici di accompagnare anche nella sua transizione green, in linea con gli obiettivi del piano industriale INSIEME 2025, che ci vede impegnati nello sviluppo sostenibile delle imprese italiane”. Vittorio Bellagamba