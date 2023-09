Cnel: il salario minimo a Roma? Il 15 ottobre il dossier

Si è aperta ieri la XI consiliatura del Cnel, con l’assemblea generale dei 64 consiglieri a Villa Lubin. A dare il la alla nuova fase, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con tutte le massime cariche istituzionali (i vertici di Camera, Senato e Corte costituzionale) e i ministri dell’Economia e del Lavoro, Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone. A fare gli onori di casa il presidente Renato Brunetta, più volte ministro, economista del lavoro, al quale la premier Giorgia Meloni ha affidato, non a caso, il delicato dossier del salario minimo per una istruttoria tecnica in vista dei passaggi politici con le parti sociali e con le opposizioni. Ed è su questo incarico che Brunetta ha voluto mettere a fuoco i termini del mandato: "Non ci vogliamo sostituire a nessuno, ma conoscere per deliberare e decidere. L’istruttoria che stiamo compiendo sul tema del lavoro povero e del giusto salario, per incarico del presidente del Consiglio dei ministri, chiama il Cnel al compito di offrire ai decisori politici e, più in generale, al dibattito pubblico, elementi condivisi di analisi e di proposta: è questa la bussola di un’azione politica competente, seria e responsabile".

Non si sa ancora se ci saranno osservazioni, proposte, un documento, un dossier, un impianto normativo articolato, ma "speriamo – insiste – di consegnare un documento il più possibile unanime e condiviso". Ma se questo è l’orizzonte più immediato indicato dal presidente, con la scadenza del 15 ottobre come termine per la consegna del dossier a Palazzo Chigi, il programma di lavoro del Cnel è a ben più ampio spettro. "Il lavoro di cui parla la nostra Costituzione – spiega Brunetta – è un lavoro pagato il giusto, un lavoro dignitoso e, soprattutto, un lavoro sicuro. È in questa stagione che la tutela e la dignità del lavoro, il giusto salario, il sistema di previdenza e assistenza più in generale, il concetto di bene comune si affermano come obiettivi e valori di una costituzione materiale, di cui si rinviene traccia già nel Codice di Camaldoli del 1943, e che avranno nella ‘Carta’ la loro piena legittimazione".

In primo piano anche il capitolo della sicurezza sul lavoro. Tant’è che Brunetta osserva: "Se oggi il problema della sicurezza sul lavoro non è più quello delle buone leggi, che abbiamo, ma della loro effettiva applicazione. E il Cnel, come casa dei corpi intermedi, si impegna programmaticamente a mettere al centro di questa nuova consiliatura il lavoro come espressione di dignità e sicurezza".