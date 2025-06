Classifica Extel 2025, Pierroberto Folgiero di Fincantieri premiato come 'Best Ceo'

Trieste, 19 giugno 2025 - L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero è stato nominato "Best CEO 2025" per il settore europeo 'Capital Goods - Small & Mid Cap', secondo la graduatoria stilata annualmente dalla società indipendente di ricerca finanziaria Extel. Il riconoscimento è stato assegnato in base alle valutazioni di oltre 1.800 investitori istituzionali e analisti e seguendo criteri quali la capacità di visione strategica, la credibilità e l'efficacia del dialogo con i mercati. Fogliero rientra in questo modo anche tra i sei top manager italiani leader del continente nel suddetto ambito.

Incetta di premi per Fincantieri

Il Gruppo Fincantieri, oltre all'investitura di "Best Ceo" assegnata all'AD Folgiero, ha ottenuto diversi altri primati secondo le indagini effettuate da Extel. Giuseppe Dado, Chief Financial Officer del gruppo, è infatti stato riconosciuto come uno tra i "Best Cfo" all'interno della categoria 'Buy Side - Small & Mid Cap'. Il complesso cantieristico italiano, inoltre, si è classificato al primo posto come miglior 'Investor/Analyst Event - Combined' nella categoria 'Small & Mid Cap' e come 'Best IR Professional' in ambito 'Capital Goods - Small & Mid Cap', mentre è il secondo miglior 'ESG Program - Combined e Buy-Side' sempre nella categoria 'Small & Mid Cap'.

La classifica Extel

Nota anche come 'Institutional Investor Research', la graduatoria ha come scopo quello di rilevare e scegliere i migliori CEO in diversi settori ed è stilata dalla società Extel: quest'ultima, operante sul mercato da oltre 50 anni, detiene tutt'ora una forte reputazione all'interno della comunità finanziaria internazionale. I CEO, giudicati in base a criteri di credibilità, leadership e comunicazione, vengono premiati a seguito di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.800 professionisti del settore tra investitori istituzionali e analisti finanziari.

"L'apprezzamento della comunità finanziaria ci motiva"

"Questo premio conferma la rilevanza del percorso che abbiamo intrapreso - dichiara soddisfatto Pierroberto Folgiero, fresco di premio -, fondato sulla trasformazione industriale, sull'innovazione tecnologica, sulla sostenibilità competitiva. In uno scenario globale segnato da profondi cambiamenti, Fincantieri continua a distinguersi come punto di riferimento della navalmeccanica complessa e della manifattura tecnologica europea. L'apprezzamento della comunità finanziaria internazionale ci motiva a proseguire con determinazione, consapevoli che oggi guidare un'azienda industriale significa anche saper orientare l'ecosistema che la circonda verso risultati concreti, duraturi e condivisi".