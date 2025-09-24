Class Editori lancia l’AI generativa autonoma

È ufficialmente sul mercato Mf Gpt, il primo sistema di AI generativa autonoma in Italia e uno dei primi nel contesto informativo europeo, lanciato dalla casa editrice Class Editori, leader nell’editoria economico-finanziaria. Si tratta di un’idea nata dalla volontà di mantenere forte l’identità del marchio con la creazione di una personale intelligenza artificiale, contro la cessione dei propri dati ad altri. Un nuovo modello "basato su un’informazione precisa, oggettiva e di qualità" specificano.

Tutto questo è il risultato del lavoro svolto dal team guidato da Roberto Bernabò, giornalista e capo dello sviluppo digitale, e dall’ingegnere nucleare Andrea Pazzaglia. Dopo tre mesi di riscontri per migliorare le risposte e i servizi, ora il pubblico di lettori potrà utilizzare questo sistema per un periodo di prova dopo il quale sarà necessario un abbonamento.

Questa tipologia di AI ha la caratteristica di contenere l’intero patrimonio archivistico di Class Editori, 40 anni di dati, documenti, report appartenenti a tutte le testate e i canali della casa editrice, con tematiche che vanno dalla finanza al lifestyle passando per il fashion. Una mole di informazioni ora fruibile sul sito di Milano Finanza, oltre che sugli altri siti e app di Class Editori nell’immediato futuro. "Quella che abbiamo intrapreso è una strada necessaria a fronte dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo, nell’ottica di incrementazione di un sistema conversazionale ormai a fianco dei modelli tradizionali di lettura delle informazioni", dichiara Bernabò. Un sistema di conversazione che sempre più si focalizza su canali come Chat Gpt, che ha ormai raggiunto quota 2,5 miliardi di interazioni (quelle di Google invece si aggirano ancora tra i 13 e i 15 miliardi). In questo senso, Mf Gpt permette al lettore di ottenere riassunti per punti, di costruire report e fare analisi sui temi selezionati con le modalità e le tempistiche scelte direttamente dall’utente. E presto ci sarà anche l’opzione dell’interazione audio.

"In Europa ci siamo noi e il Financial Times ad avere questo strumento", commenta il fondatore di Class Editori Paolo Panerai. "Con Mf Gpt, le cui fonti sono dirette, manteniamo la nostra identità, non c’è spersonalizzazione del lavoro umano del giornalista, c’è coerenza con le informazioni dei nostri giornali", conclude l’editore.

Edoardo Cassanelli