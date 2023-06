Ciucci nuovo ad, Recchi presidente

L’assemblea dei soci della società Stretto di Messina ha nominato il nuovo cdA e approvato il nuovo statuto. Sono stati designati ad Pietro Ciucci e presidente Giuseppe Recchi. Compongono il Cda Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno. "È la prima riunione della società, – spiega una nota – tornata in bonis dopo la gestione liquidatoria, che si presenta totalmente rinnovata. Si tratta di una società in house, integralmente pubblica, che vedrà la partecipazione di Rfi, Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef e Mit".