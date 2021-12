New York, 1 dicembre 2021 - Roma è meno cara, almeno secondo il Rapporto annuale 2021 del 'Worldwide Cost of Living Index' del gruppo Economist. La capitale è precipitata nella classifica delle città più costose dove vivere dal 32esimo posto al 48esimo, un crollo dovuto a un "calo particolarmente marcato nel suo paniere della spesa e nelle categorie di abbigliamento".

A prendersi il trono, per la prima volta scalzando dalla vetta Parigi, è stata Tel Aviv: la città più cara al mondo dove vivere. Prima era quinta e quest'anno ha messo la freccia passando anche la Ville Lumiere e Singapore, ora pari seconde. A lanciare in cima la capitale di Israele sono stati "principalmente l'impennata della sua valuta e gli aumenti dei prezzi per circa un decimo delle merci in città, trainate dai generi alimentari e dai trasporti, in valuta locale". Per non parlare degli immobili, aumentati molto nelle zone residenziali.

E se Roma ha avuto la maggior discesa, salto più grande, ma in su, lo ha fatto Teheran, che è passata dal 79esimo al 29esimo posto: i prezzi sono decollati con le sanzioni statunitensi.

L'indice fa riferimento ai prezzi di New York City, quindi le città con valute più forti rispetto al dollaro Usa sono più in alto nella classifica. Ad esempio Zurigo e Hong Kong sono quarta e quinta, dopo essere state prime lo scorso anno insieme con Parigi. Nella top ten anche New York, Ginevra, Copenaghen, Los Angeles e Osaka.

In media i prezzi dei beni e servizi, presi in considerazione in questo indice, sono aumentati del 3,5% su base annua, e in valuta locale, rispetto a un aumento di appena l'1,9% nello stesso periodo dello scorso anno. Problemi aumentati con la pandemia e le restrizioni sociali, con i costi che sono lievitati in tutto il mondo. Anche la crescita del prezzo del petrolio ha avuto pesanti conseguenze in tutti i settori. Forti aumenti ci sono stati anche nei prezzi di categorie come il tempo libero e la cura del corpo.

In assoluto la città più economica, perchè martoriata da anni di guerra, è la siriana Damasco, che ha sofferto come Teheran, Caracas in Venezuela e Buenos Aires, di un'inflazione altissima.

La classifica

1. Tel Aviv, Israele

2. Parigi, Francia

2. Singapore

4. Zurigo, Svizzera

5. Hong Kong

6. New York City

7. Ginevra, Svizzera

8. Copenhagen, Danimarca

9. Los Angeles, California

10. Osaka, Giappone

11. Oslo, Norvegia

12. Seoul, Corea del Sud

13. Tokyo, Giappone

14. Vienna, Austria

14. Sydney, Australia

16. Melbourne, Australia

17. Helsinki, Finlandia

17. London, Gb

19. Dublin, Irlanda

19. Francoforte, Germania

19. Shanghai, China