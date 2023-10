Città e regioni più care, ecco la classifica. Genova e la Liguria costosissime

Roma, 17 ottobre 2023 – È Genova ad occupare il primo posto nella graduatoria delle città più care, in termini di aumento del costo della vita. In base ai dati territoriali dell'inflazione di settembre, resi noti dall’Istat, l'Unione Nazionale Consumatori ha infatti stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d'Italia: nel dettaglio, per quanto riguarda il capoluogo ligure, l'inflazione tendenziale pari a +7,3% (la più alta d'Italia) si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 1591 euro per una famiglia media, seguita da Milano (+5,8% su settembre 2022) e un incremento di spesa pari a 1575 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo invece Alessandria che, con +7% (la seconda inflazione più alta d'Italia ex-aequo con Brindisi), ha una spesa supplementare pari a 1555 euro annui per una famiglia tipo. Il quarto, quinto e sesto posto, invece, sono occupati da tre città lombarde: Lodi (+6,1% e una stangata pari a 1548 euro), è seguita da Lecco (+6%, +1523 euro) e Varese (+5,7%, +1503 euro). Si prosegue poi con Siena e Grosseto, entrambe con +6,6% - la quarta inflazione più alta del Paese - e un rincaro di 1488 euro. Torino è al nono posto (+6,2%, +1426 euro) seguita da Firenze (+6,1%, +1423 euro). Bologna si trova invece al trentaduesimo posto (+4,9%, +1222 euro), seguita da Roma (+5,2%, +1218 euro), Ravenna e Rimini (+5%, +1208 euro). Napoli invece occupa il cinquantaquattresimo posto della graduatoria (+5,5% e 1113 euro in più a famiglia) mentre Catania (+ 5,2%, +1032 euro) Cagliari (+5,4%, +1014 euro) e Sassari (5,6% e +1008 euro) occupano rispettivamente il 63esimo, 64esimo e 65esimo posto in classifica.

Sull'altro fronte della graduatoria invece, la città più virtuosa d'Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l'inflazione più bassa del Paese (+3,4%) e dove in media si spendono ‘solo’ 671 euro in più all'anno. Al secondo posto nella top ten delle migliori c’è Caserta, (+3,8%, +739 euro). Medaglia di bronzo Reggio Calabria (+4,2%, +784 euro). Bene anche Trapani (+4,3%, +820 euro), Bari al quinto posto (+4,8%, +823 euro) seguita da Catanzaro (+4,5%, +840 euro), Campobasso (+4,6%, +842 euro), Ancona (prima città del Centro, +4,4%, +875 euro) e Reggio Emilia (prima città del Nord, +3,7%, +894 euro). Chiude Pescara (+4,4%, +895 euro). Ma non è finita qui.

Lente di ingrandimento alla mano, in testa alla classifica delle regioni più ‘costose’, con un'inflazione annua a +7,1%, - abbondantemente la più alta d'Italia - troviamo la Liguria, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1465 euro su base annua. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi del 5,3% implica un'impennata del costo della vita pari a 1377 euro, terzo il Piemonte, +6,2% e 1354 euro. La regione che risparmia di più, invece, è ancora una volta la Basilicata (+3,4%, pari a 658 euro) seguita dal Molise (+4,7%, +861 euro). Medaglia di Bronzo per la Puglia (+5,4%, +874 euro).