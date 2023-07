Cinque Ipo nel semestre È la migliore in Europa

Equita (in foto l’ad Andrea Vismara) ha portato a compimento nei primi sei mesi del 2023 cinque quotazioni sui mercati di Borsa Italiana-Euronext, risultando la prima banca d’affari per numero di quotazioni a livello europeo. Con le cinque ipo completate, Equita si è distinta per operazioni molto eterogenee tra loro in termini di offerta.