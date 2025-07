La Cina vieta l’importazione di apparecchiature mediche europee

Pechino, 7 luglio 0225 – La Cina ha dichiarato domenica che alle aziende europee produttrici di dispositivi medici sarà vietato vendere al governo cinese come contromisura alle restrizioni imposte dall’Unione Europea sulla vendita di prodotti simili provenienti dalla Cina. La mossa di Pechino giunge in un momento complesso nei rapporti tra UE e Cina segnati dalle controversie su terre rare, veicoli elettrici, prodotti alimentari e rischia di pesare sul vertice in programma a fine luglio a Pechino per celebrare i 50 anni di relazioni.

Secondo quanto riferisce una nota diffusa dal ministero delle Finanze cinese, le aziende europee saranno escluse se il budget per gli appalti supera i 45 milioni di yuan (6,28 milioni di dollari), con le restrizioni in vigore lo stesso giorno. La misura non si applicherà alle aziende europee che hanno investito in Cina e che producono beni nel Paese.

Le contomisure cinesi ai veti Ue

A giugno, l’UE ha annunciato che le aziende cinesi sarebbero state escluse da qualsiasi acquisto pubblico di importo superiore a 5 milioni di euro (5,89 milioni di dollari). La misura mira a incentivare la Cina a cessare la discriminazione nei confronti delle aziende dell’UE, ha affermato l’UE, accusando la Cina di erigere “barriere legali e amministrative significative e ricorrenti al suo mercato degli appalti”. In risposta, la Cina ha affermato di non avere “altra scelta se non quella di attuare contromisure”.

“La Cina ha ripetutamente espresso, attraverso dialoghi bilaterali, la sua volontà di gestire adeguatamente le divergenze con l’UE attraverso il dialogo, la consultazione e accordi bilaterali sugli appalti pubblici”, si legge in una nota di un portavoce del ministero del Commercio.

“Purtroppo, l’UE ha ignorato la buona volontà e la sincerità della Cina e ha continuato a insistere nell’adottare misure restrittive e nell’edificare nuove barriere protezionistiche”, afferma la nota del ministero delle Finanze cinese.

L’annuncio di domenica ha fatto seguito all’imposizione di dazi antidumping sul brandy europeo, in particolare sul cognac prodotto in Francia, sebbene i dazi sul brandy prevedano diverse eccezioni per i principali produttori. Entrati in vigore sabato, i dazi, che possono arrivare fino al 34,9% potrebbero durare, secondo Pechino, almeno 5 anni. La Cina è un mercato importante per il cognac francese, con esportazioni per un valore di 1,4 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari) all’anno. Le misure antidumping costano al settore 50 milioni di euro al mese.

Il complesso rapporto tra UE e Cina

Nonostante i tentativi di appianare le divergenze anche per contrastare le misure protezionistiche imposte dagli Stati Uniti, il rapporto tra Pechino e Bruxelles resta complicato. Secondo diversi osservatori, anche il recente tour europeo del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, dal 30 giugno al 5 luglio, non sarebbe riuscito ad appianare le divergenze a meno di tre settimane dal vertice che Cina e Unione Europea terranno il 24 luglio per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche.

La scorsa estate è scoppiata una disputa commerciale tra Pechino e l’Unione europea, quando l’UE ha deciso di imporre tariffe elevate sui veicoli elettrici importati dalla Cina, sostenendo che i sussidi di Pechino stavano ingiustamente indebolendo i concorrenti europei.

Pechino ha più volte negato tale affermazione, rispondendo con indagini sulle importazioni di carne di maiale, brandy e prodotti caseari dall’Europa.

L’UE ha quindi deciso di imporre un dazio aggiuntivo fino al 35% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi per evitare una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei.

Successivamente Pechino ha presentato un reclamo all’Organizzazione mondiale del commercio, che ad aprile ha dichiarato che avrebbe istituito un gruppo di esperti per valutare la decisione dell’UE.

A metà giugno, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accusato la Cina di inondare il mercato globale con una “sovracapacità sovvenzionata” e di strumentalizzare il dominio cinese nella filiera delle terre rare.