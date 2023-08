Cina, smartphone a tempo per i bambini

C’è modo e modo per convincere un figlio a staccare lo sguardo dallo smartphone e a riprendersi la vita reale. Dalle nostre parti, la faccenda è nelle mani dei genitori e del buonsenso degli adolescenti; in Cina invece è una questione di Stato. Nel senso che la autority pechinese (ovviamente sotto il rigidissimo controllo del Partito Comunista) ha imposto ferree regole che si applicano sia agli utenti che ai produttori di telefonini. E che sono destinate a cambiare l’approccio con la tecnologia dei minori.

La stretta

All’ombra del Governo di Xi Jinping non c’è spazio per il classicissimo ‘Mamma, gli ultimi 5 minuti’: i paletti sono inderogabili, fissati su misura di diverse fasce di età. Cominciamo dai più piccoli: fino agli otto anni di età sono concessi al massimo 40 minuti di accesso allo smartphone al giorno, che salgono a un’ora per chi ha tra gli 8 e i 16 anni e a due tra i 16 e i 18 anni. Ma non basta, perché per tutti i minorenni è fatto assoluto divieto di mettere mano ai dispositivi tra le 22 e 6, questo nell’intento di preservare la qualità delle ore di sonno che sono purtroppo ormai compromesse dallo spasmodico utilizzo degli schermi che stanno nel palmo di una mano.

Le motivazioni

Ma c’è di più, perché l’eccessivo utilizzo degli smartphone sta provocando, in Cina come in tutto il resto del mondo, un crescente distaccamento dalla realtà e la forte crescita di problemi legati alla sfera psicologica. In particolare tra giovani e giovanissimi, i più esposti ai rischi legati al cattivo uso della tecnologia. In Cina per di più, in un paese nel quale oltre un miliardo di persone ha come unica porta di accesso alla rete il telefono cellulare, si registrano tassi record di miopia, che arrivano a toccare il 90% tra gli studenti delle scuole superiori. Tanti segnali per indicare che il trend intrapreso non è certamente virtuoso.

Le conseguenze per i produttori

Vincoli e responsabilità cadono anche sulle aziende che immettono sul mercato cinese i dispositivi e che nello specifico stanno adattando i loro modelli a specifici dettami. I telefoni devono avere un tasto dedicato all’attivazione della modalità per minori (che deve essere poi configurabile anche attraverso le opzioni) e devono consentire ai genitori di visionare – ed eventualmente anche eliminare da remoto - contenuti o app inappropriati. Entrando ancora più nello specifico, gli app store sono diventati preclusi a tutti i minori di 12 anni se non in presenza di un genitore, mentre tra i 12 e il 16 anni è possibile scaricare soltanto una gamma limitata di applicazioni, pensata appunto per i minorenni.

Le reazioni

L’assunto è che in Cina le limitazioni alla libertà vanno ben oltre questo aspetto, anche in relazione all’accesso della rete. Il Paese già da anni ha adottato uno ‘sbarramento’ che attraverso filtri costantemente aggiornati e implementati preclude l’accesso alla libera informazione e alla visione indiscriminata di contenuti. L’intento è sempre stato quello di impedire la circolazione di messaggi che contestino il presidente, il suo partito e in generale il modello di vita adottato nel Paese. In questo caso però l’impatto delle disposizioni sulla comunità non sta pesando come un ennesimo giro di vite in termini di limitazioni, quanto piuttosto come un aiuto nei confronti delle famiglie alle prese con un problema che deve essere risolto. Perché un bambino e un ragazzo non si educa tramite i social network e i videogame. E qui ci siamo, ampiamente. Però in Cina si va oltre: l’educazione è quella del partito, già in procinto di immettere sul mercato piattaforme e contenuti pensati per parlare ai giovani dell’importanza del patriottismo, in risposta alla ‘deriva dei valori’ consumismo. Ambizioni e contraddizioni in un sistema che è già pieno di entrambi.