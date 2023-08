Cina, paura di un’altra Lehman La crisi ora spaventa l’Occidente

di Sandro Neri

L’allarme lo ha lanciato il Wall Street Journal: gli investitori temono un "momento Lehman" per la Cina. Cioè una replica della crisi generata dal crac della banca americana, la quarta pù importante degli Stati Uniti, che nel 2008 portò alla Grande Recessione. Da giorni è forte l’inquietudine sui mercati, che temono l’effetto contagio della crisi del settore immobiliare della seconda economia mondiale.

Evergrande, secondo real estate developer cinese alle spalle di Country Garden, anch’essa insolvente, ha chiesto negli Stati Uniti di essere posta sotto procedura fallimentare, la "Chapter 15", per tutelare i suoi beni statunitensi mentre lavora alla ristrutturazione dei debiti. Questo di Evergrande è solo l’ultimo tassello della crisi cinese. Gli effetti potrebbero davvero arrivare fuori dal Paese? "Difficile prevedere cosa succederà nel medio periodo se le autorità di Pechino non riuscissero a far rientrare la situazione", osserva Ferdinando Parente, dopo l’esperienza in Banca d’Italia fondatore della Parente & Partners, attiva in ambito bancario e finanziario, e docente di Regolamentazione e compliance nelle banche. "A giudicare dalle mosse di queste ore, la Cina sembra abbia già una strategia per fronteggiare la crisi. Il PBoC ha già lanciato un primo pacchetto di misure sul mercato azionario. Ma se la domanda è quali effetti il crollo dell’immobiliare possa avere fuori dai confini cinesi, bisogna senz’altro considerare che molti investitori stranieri hanno acquistato fondi con in pancia una quota parte di quegli investimenti".

Evergrande, gigante del mattone, dichiara bancarotta negli Usa. La crisi è già fuori della Cina.

"La fuga degli investitori stranieri è iniziata da qualche giorno. Il governo di Pechino però sta prendendo le sue contromisure. Per esempio chiedendo di non effettuare disinvestimenti troppo veloci. Un modo, già questo, per contenere i danni. I segnali di un imminente crollo dell’immobiliare c’erano da tempo. Ora, certo, le dinamiche si stanno riproponendo su una scala più ampia".

Cosa potrebbe accadere adesso?

"Che la Cina sia costretta, ad esempio, a immettere sul mercato valute di altri Paesi, dal dollaro all’euro, per tentare un primo riequilibrio dei conti. Oppure a vendere quote del debito di altri Paesi, in primis degli Stati Uniti".

Uno strumento di pressione per fermare la fuga degli investitori stranieri?

"Rallentare i disinvestimenti e stabilizzare lo yuan serve a evitare che quote del debito americano finiscano sul mercato".

Il crac della Lehman Brothers, banca fondata nel 1850, fu causato dalla crisi dei mutui subprime, i prestiti concessi, nell’ambito del mercato immobiliare, a una fascia di clientela ad alto rischio di insolvenza. In Cina qual è il problema?

"I prezzi e le condizioni praticate nel settore non hanno retto all’aumento dei tassi a fronte di un crollo della domanda e dell’aumento della disoccupazione. Non a caso la Cina è caduta in deflazione. Ed è uno dei pochi Paesi al mondo in questa situazione. Il tentativo della banca centrale di ridurre i tassi e immettere liquidità nel sistema non ha ancora sortito effetti evidenti".

Che differenza c’è con quanto avvenuto con la Lehman Brothers?

"La banca americana trattava un prodotto, le cartolarizzazioni dei mutui immobiliari, che portava in seno un virus silente. Con la cartolarizzazione chi concedeva il prestito non si esponeva più direttamente al rischio di insolvenza, perchè lo trasferiva ad altri operatori. Quando il sistema è saltato, il virus è esploso a livello globale e soprattutto in Europa. Qui potremmo parlare di investitori che hanno sottoscritto fondi nell’immobiliare cinese, che rappresenta un quarto del Pil della Cina. Cioè solo una fetta di una torta molto, molto grande a livello di esposizione globale".

Dunque la Cina ce la farà?

"Parliamo della seconda economia del mondo. Quindi sì, purché dietro non ci sia una speculazione politica. Il presidente americano Joe Biden è stato il primo a lanciare l’allarme".

Quando ne sapremo di più?

"Presto, già al G20 di Nuova Delhi, dove la Cina dovrà spiegare molte cose".