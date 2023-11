Cina in crisi, male anche le spese del Single day

Un altro segnale poco rassicurante per l’economia cinese è arrivato ieri dal festival annuale dello shopping, la ’Giornata dei Singoli’, che cade l’11.11 (l’undici novembre). Quest’anno i consumatori sono apparsi molto meno interessati alle offerte e agli sconti sulle piattaforme dei grandi colossi dell’e-commerce, tra cui Alibaba e la sua principale rivale JD.com. Il Dragone è in affanno, e a ottobre ha visto il ritorno della deflazione proprio per la brusca frenata dei consumi, considerando che anche la carne suina – l’alimento principe della dieta cinese – ha registrato un ulteriore crollo dei prezzi del 30,1% annuo, in accelerata sul -22% di settembre.

Lanciato nel 2009 dal colosso di Hangzhou fondato da Jack Ma, il ‘Singles Day’ (‘Guanggun Jie’, in mandarino) è cresciuto fino a diventare il più grande periodo di vendita al dettaglio annuale al mondo, capace di far sbiancare il Prime Day, il Cyber Monday e il Black Friday. Quest’anno, la durata delle offerte è stata superiore a una settimana, con alcune piattaforme che hanno iniziato le campagne promozionali da fine ottobre. Secondo un rapporto della società di consulenza Bain, le vendite per il Singles Day del 2022 hanno raggiunto i 1.100 miliardi di yuan (quasi 155 miliardi di dollari), ma quest’anno il 77% dei consumatori aveva già annunciato l’intenzione di non spendere più del solito.

Negli ultimi mesi il governo centrale si è mosso per sostenere l’economia in difficoltà, svelando una serie di misure, in particolare al settore immobiliare in crisi profonda, e annunciando un enorme piano di spesa per le infrastrutture con l’emissione nel quarto trimestre di bond sovrani equivalenti a 137 miliardi di dollari.

