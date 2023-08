Cina, in campo la Banca centrale Faro sull’immobiliare in ginocchio

di Sandro Neri

La crisi del settore immobiliare in Cina fa paura e la Banca centrale prova a gettare acqua sul fuoco, assicurando che adeguerà e ottimizzerà "le politiche immobiliari in modo tempestivo". Inserita nel rapporto sulla politica monetaria del secondo trimestre, la formula è finita però nel mezzo delle turbolenze finanziarie in corso nel settore, tra le tensioni di contagio tra gli operatori del real estate e dei trust. Un segnale, insieme alle promesse di "misure globali per stabilizzare le aspettative" sullo yuan "a livello ragionevole ed equilibrato", di fronte a un mercato che continua a manifestare elementi di preoccupazione.

A seguire gli sviluppi della crisi, le imprese italiane. Specie quelle che avevano puntato sulla Cina come nuovo mercato. "Il vino italiano stava crescendo, anche se con numeri inferiori a quelli della Francia", precisa Michaela Pallini, presidente di Federvini. "Pur considerando la Cina una promessa mancata, dal momento che vi sono grossi potenziali di crescita ma sempre lontani dal loro raggiungimento, è chiaro che la crisi e il conseguente calo dei consumi interni rappresentano un problema. Perché ci impediscono di considerare la Cina un possibile sbocco per i nostri prodotti".

Quanto conta la Cina per il vino italiano?

"Il rallentamento economico del Paese, iniziato con l’epidemia da Covid-19, ha determinato una riduzione del consumo di vino. La Cina è passata dal quinto al sesto posto nella classifica dei Paesi che ne acquistano di più. Ora il quadro potrebbe peggiorare".

Lei parlava di promessa mancata.

"Il valore dell’import di vino italiano in Cina è di circa 150 milioni di euro. I vini fermi imbottigliati hanno generato un giro d’affari di 133 milioni di dollari (-18,5%), per un prezzo medio di 5,51 dollari al litro. Numeri in calo, a causa dell’impatto del Covid che si è fatto sentire in modo particolarmente forte nel Paese asiatico. L’Italia è il terzo Paese esportatore di vino in Cina, dopo Francia e Cile. Cosa che ha spinto le imprese a investire. Ma il mercato non è più partito. La Cina preoccupa perché è un problema ulteriore".

Vale a dire?

"Che il blocco di questo mercato si aggiunge a quello, ben più grave, del mercato russo e ai cali di consumo che arrivano dalla Germania in recessione".

Per Luigi Scordamaglia, presidente di Filiera Italia, è fondamentale che la crisi rientri al più presto. "Il vino e i prodotti del Made in Italy – spiega – in Cina sono riservati a una fascia premium. Quella al momento meno toccata dal crollo dell’immobiliare. Se ci fosse una percezione di decrescita generalizzata, anche questa fascia ne risentirebbe".