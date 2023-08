Chiusura Borsa, Piazza Affari negativa. Giù tutte le piazze europee. Pesano voci su nuovo rialzo dei tassi

Milano, 17 agosto 2023 – La seduta della Borsa di Milano si chiude in calo. Il Ftse Mib 40 ha ceduto l'1,03%. Pizza affari è appesantita, come in Europa soprattutto dalle vendite sui titoli industriali. In rosso anche i bancari con Nexi maglia nera (-3,63%) che scivola dopo che il competitor olandese Adyen è crollata del 26% sui conti deludenti. Hanno pesato anche Enel (-1,16%) e Stellantis (-1,15%). Hanno tenuto invece Eni (+0,3%) e Saipem (+0,4%).

La seduta si chiude in calo per tutte le Borse in Europa. Londra ha perso lo 0,63%, Parigi lo 0,94%, Francoforte lo 0,71%, Milano l'1%, Madrid lo 0,78% ed Amsterdam, maglia nera, il 2,54 per cento. La Fed nella vigilia ha suggerito che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi e questo ha condizionato l'intera giornata di scambi. Lo Stoxx 600 ha perso lo 0,9% e tra i più venduti ci sono i titoli del settore industriale e dei servizi mentre hanno tenuto i settori dell'energia e delle risorse di base.

Amsterdam ha registrato la performance peggiore con un calo del 2,5% nell'Aex, a causa del crollo della piattaforma olandese di pagamenti Adyen (-38%), con i conti decisamente al di sotto delle attese e con il netto calo della redditività operativa del gruppo che fornisce servizi di pagamento a numerose piattaforme online, tra cui Netflix, Meta, Microsoft e Spotify.

Gli analisti di Ubs hanno sottolineato anche la deludente performance nel segmento digitale soprattutto in Nord America rispetto a un anno fa. A pagare il calo di Adyen a Piazza Affari è stata Nexi, maglia nera del listino principale: il titolo dai conti trimestrali - peraltro nelle attese e accompagnati dalla conferma della guidance 2023 - ha perso il 14%, a fronte di un calo del 5,5% del Ftse Mib. A Parigi in calo del 3% la concorrente Wordline.

A Milano, deboli i bancari con Finecobank in coda in calo del 2,6%, Bper Banca dell'1,4%, Mps dell'1,3%, mentre le altre banche hanno perso meno di un punto percentuale. Il mercato tiene monitorato il settore, in attesa di possibili modifiche alla tassa sugli extra-profitti. In rialzo i titoli oil in linea con il settore in Europa, sulla scia degli aumenti del prezzo del greggio: +0,3% Eni e +0,4%.