Chiuso un round da 40 milioni di dollari

Planet Farms, startup italiana dell’agricoltura verticale fondata da Luca Travaglini (in foto) e Daniele Benatoff, annuncia la chiusura di un nuovo round per 40 milioni di dollari per supportare i piani di espansione della società in Italia e Regno Unito. Il capitale complessivamente raccolto da Planet Farms supererà i 140 milioni di dollari.