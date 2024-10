Italgas (in foto l’ad Paolo Gallo) ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto in crescita del 14,2% a 361,7 milioni di euro, mentre i ricavi regolati sono saliti dell’11,5% a 1,21 miliardi a differenza di quelli totali, scesi del 5,1% a 1,29 miliardi. Il cda ha deliberato il rinnovo del programma Emtn per un importo massimo di 10 miliardi di euro.