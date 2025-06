Chiquita e Panama alla resa dei conti: cosa c’è dietro ai licenziamenti decisi dal colosso delle banane

Panama, 11 giugno 2025 – Prosegue e si aggrava la crisi occupazionale nella provincia panamense di Bocas del Toro, località al confine con la Costa Rica e da circa un mese epicentro delle proteste contro i tagli a pensioni e sanità voluti dalla riforma welfare del presidente José Raúl Mulino. Chiquita Panama, filiale della multinazionale statunitense Chiquita Brands che controlla circa il 90% della produzione bananiera nazionale, ha annunciato il licenziamento di altri 1.600 lavoratori in settimana, a meno di un mese dai 4.500 esuberi del 22 maggio e dalla destituzione di 60 impiegati amministrativi avvenuta venerdì scorso.

Una nuova, drammatica escalation che la ministra del Lavoro Jackeline Muñoz ha definito “un duro colpo per l’occupazione a Bocas del Toro e per tutte le riattivazioni economiche pianificate per la provincia e per il Paese”. La decisione di Chiquita, ha aggiunto, rischia di “eliminare l’intero monte stipendi aziendale” nella regione.

Bocas del Toro, infatti, oltre a essere un polo agricolo strategico, rappresenta anche una delle aree chiave per il turismo e per il rilancio economico nazionale. I sindacati hanno già annunciato nuove mobilitazioni, mentre il governo cerca soluzioni per contenere l’impatto sociale e garantire sostegno alle famiglie colpite.

Non solo. Chiquita controlla quasi il 90% della produzione di banane a Panama; un settore che da solo vale quasi un quinto delle esportazioni nazionali, con 325 milioni di dollari generati nei primi tre mesi dell’anno. Una crisi di queste proporzioni minaccia di colpire duramente l’intera economia panamense, a meno di un’intesa in extremis.

Il governo ha promesso di ritirare la contestata riforma, ma il via libera definitivo dipende ancora dal voto dell’Assemblea nazionale. I sindacati, intanto, non intendono sospendere i blocchi finché la legge non sarà ufficialmente cancellata. E nel frattempo Chiquita va avanti con il taglio del personale.