Guerra dei chip, la Cina vieta l'acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale

Roma, 17 settembre 2025 – La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale la Cyberspace Administration cinese ha detto alle aziende, anche a ByteDance e Alibaba, di fermare i test e gli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. La decisione punta a rafforzare l'indipendenza dagli Stati Uniti sui semiconduttori.

L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang si è detto “deluso” dalla decisione della Cina di vietare alle sue aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Rispondendo a chi gli chiedeva di commentare quando riportato dal Financial Times, Huang – riporta Cnbc – ha detto che la società può “essere a servizio di un mercato solo se il paese lo desidera”. Da Londra, dove si trova in occasione della visita di stato di Donald Trump e della First lady in Gran Bretagna, Huang ha descritto le attività di Nvidia in Cina come essere sulle “montagne russe”.

Un annuncio dopo il quale Nvidia ha registrato un netto calo a Wall Street. I titoli del colosso dei semiconduttori perdono il 2,74%.

Ma Nvidia era già finita nel mirino delle autorità cinesi nei giorni scorsi. L’antitrust cinese aveva infatti aperto un’istruttoria nei confronti del colosso tecnologico americano reo di aver violato alcune norme sulla concorrenza.