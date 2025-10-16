Chi è Philipp Navratil, il nuovo ad di Nestlé che dell’azienda conosce ogni angolo. Basso profilo ma mano ferma

Zurigo, 16 ottobre 2025 – Il buongiorno si vede dal mattino. E quello di Philipp Navratil, nuovo amministratore delegato di Nestlé, non è certo stato un inizio soft. Con un annuncio che ha fatto rapidamente il giro delle Borse europee e scosso gli ambienti sindacali, il Ceo subentrato dopo il licenziamento di Laurent Freixe ha comunicato un piano di ristrutturazione che prevede 16mila esuberi su scala globale entro il 2027 — circa il 6% della forza lavoro complessiva del colosso alimentare svizzero. Una partenza con il piede pesante per un manager che, in realtà, è ben conosciuto ai vertici dell’azienda e che di Nestlé conosce ogni angolo, dalle filiali dell’America Latina alle boardroom di Vevey. Navratil, austriaco, classe 1975, è entrato nel gruppo nel 2001 come revisore interno. Un inizio dietro le quinte, ma che gli ha aperto le porte della carriera internazionale: America Centrale, Honduras (dove nel 2009 diventa Country Manager), poi Messico, con la responsabilità del business caffè e bevande. In quegli anni rafforza il brand Nescafé e ne rinnova il posizionamento, costruendosi la reputazione di manager pragmatico, ma capace di visione. Il grande salto arriva nel 2020 con l’ingresso nella Coffee Strategic Business Unit: qui Navratil prende in mano le redini della strategia globale per i marchi di punta come Nescafé e Starbucks, curandone l’innovazione e guidando progetti di sostenibilità, tema oggi sempre più centrale anche nelle scelte industriali della multinazionale. Nel luglio 2024 assume la guida di Nespresso, in una fase non facile per il segmento delle capsule, stretto tra inflazione e concorrenza low-cost. Ma è a gennaio 2025 che entra nel Consiglio di amministrazione di Nestlé, preludio all’incarico più alto ricevuto nell’ottobre dello stesso anno, in seguito alla rimozione di Freixe per violazioni del codice etico aziendale. Navratil si presenta oggi come un dirigente dal profilo basso ma dalla mano ferma.

Il piano di tagli, pur impopolare, è stato definito “necessario per garantire la competitività nel medio periodo”. Dietro la scelta, secondo fonti interne, ci sarebbe la volontà di “snellire la struttura, accelerare la digitalizzazione e reinvestire in innovazione e filiere sostenibili”. Il suo stile? Poco incline alle dichiarazioni roboanti, molto più alla concretezza dei numeri. Un manager che conosce la casa svizzera in ogni sua fibra e che oggi si prepara a guidarla in una delle sue stagioni più complesse. I prossimi mesi diranno se la scossa impressa da Navratil basterà a rimettere in carreggiata il gigante di Vevey.