Chi è Anant Ambani: il patrimonio del rampollo della famiglia più ricca dell’Asia

Mumbai, 13 luglio 2024 - Un matrimonio in pompa magna per Anant Ambani e Radhika Merchant. Dopo due mesi di festeggiamenti in giro per il mondo, anche a Portofino, ieri 12 luglio si è celebrato l’atteso rito indiano tra i due 29enni miliardari, il terzogenito del presidente di Reliance Industries Mukesh Ambani e la figlia degli imprenditori farmaceutici Viren e Shaila Merchant. Quelle celebratesi al Jio World Convention Centre sono state nozze sfarzose, come s’immaginava: strade chiuse per la città, balli e festa a tema giungla, con circa 1200 ospiti tra politici, star di Bollywood e super-ricchi da ogni parte del mondo. Per questo matrimonio si stima siano stati spesi 600 milioni di dollari. Ma perché Anant Ambani è così ricco?

Anant Ambani

Chi è Anant Ambani? Si tratta del figlio più giovane di Mukesh Ambani, 66enne e proprietario delle Reliance Industries, colosso industriale fondato dal padre nel 1966 e che si occupa di petrolio, retail e telecomunicazioni. Si stima che il padre del giovane 29enne miliardario, ieri sposo con la coetanea Radhika Merchant, sia l’undicesimo uomo più ricco del mondo, nonché il più ricco di tutto il continente asiatico, con un patrimonio stimato, secondo Forbes, di oltre 100 miliardi di euro. Anant Ambani non è solo un rampollo. Insieme ai suoi due fratelli, il 29enne fa parte del consiglio di amministrazione della Reliance Foundation e si occupa, in particolare, di energie rinnovabili e sostenibilità. Il suo patrimonio si stima sia attorno ai 40 miliardi di dollari. Il matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant è stato il culmine di una serie di festeggiamenti iniziati a marzo tra viaggi e concerti e che proseguiranno di fatto fino al 14 luglio. Tra gli eventi significativi, la tappa italiana a Portofino a maggio, con la località chiusa persino ai residenti, e concerti di star internazionali come Rihanna e Justin Bieber. Dopodiché, le nozze il 12 luglio secondo la tradizionale cerimonia indù, a partire dal baraat, la processione che ha visto lo sposo arrivare a bordo di un’auto decorata con fiori e seguito da musica e familiari. A seguire, l’arrivo al centro congressi degli Ambani, dove tra canti e balli in compagnia delle star di Bollywood, i due giovani miliardari si sono scambiati le ghirlande dando ufficialmente il via al matrimonio. Infine, il rito serale del pheras, dove la coppia ha camminato attorno al fuoco sacro per sette volte. Tra gli ospiti internazionali più importanti troviamo Kim e Khloé Kardashian, Nick Jonas e Priyanka Chopra, e l'ex primo ministro britannico Tony Blair. Ma tra gli invitati al Jio World Drive di Mumbai sono stati avvistati anche lo storico wrestler John Cena, Mike Tyson e David Beckham, nonché ex volti delle istituzioni britanniche come Tony Blair e Boris Johnson. Per concludere la festa, in questo weekend la famiglia Ambani si recherà al grattacielo di 27 piani di famiglia ad Antilia per dedicarsi al Shubh Ashirwad, la cerimonia di benedizione, e il Mangal Utsav, il ricevimento di nozze. Il costo del matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant non è ufficiale, poiché gli Ambani non hanno rivelato l’ammontare totale. Tuttavia ci sono alcune voci a riguardo. La Bbc, ad esempio, stima una spesa tra i 132 e i 156 milioni di dollari, mentre il Daily Mail suggerisce che, considerando sicurezza, trasporti, cibo e cachet degli artisti, la cifra sale almeno a 320 milioni di dollari. Si dice infatti che Rihanna sia stata pagata 7 milioni di dollari per la sua esibizione e Justin Bieber 10. È tuttavia il Guardian ad osservare come questo matrimonio, durato in tutto cinque mesi considerando viaggi e pre-festeggiamenti, potrebbe superare addirittura i 600 milioni di dollari di spesa (pur rappresentando solo lo 0,5% della fortuna degli Ambani). Non sono mancate ovviamente polemiche sull’opulenza ostentata, considerando che in India c’è una grave diseguaglianza economica e sociale. Secondo il World Inequality Lab, infatti, l'1% degli 1,4 miliardi di abitanti guadagna più di un quinto dell’intera ricchezza nazionale. Sembrerebbe che, per disinnescare tali critiche, Ambani abbia finanziato un matrimonio di massa per 52 coppie svantaggiate a Bombay, promettendo di sostenere altri matrimoni simili in India.