ChatGpt, l’esperto: “Ecco come molti aggirano il blocco. L’intelligenza artificiale non si ferma”

Dopo aver rilevato una raccolta illecita di dati personali e l’assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori, il Garante della Privacy ha imposto il blocco di ChatGPT su tutto il territorio nazionale.

La decisione italiana ha suscitato un dibattito pubblico di ampie proporzioni che ha riguardato non soltanto il più famoso tra i software di intelligenza artificiale, ma anche l’impatto di innovazioni dirompenti nella nostra quotidianità.

Una discussione che ha diviso gli stessi esperti del settore, tra favorevoli e contrari alla misura di regolamentazione, a causa della complessità potenzialmente rivoluzionaria dell’argomento stesso.

Secondo Mik Cosentino, fondatore di Ulama, piattaforma di e-learning prossima al lancio del software Ginker, costruito proprio su ChatGPT, e tra i 10 top influencer in quanto a NFT e mondo social secondo l’Osservatorio Alkemy-Sole24Ore “il blocco in Italia non è sorprendente, ma discutibile per molte ragioni. L’attenzione alla privacy degli utenti, che certamente è e dovrebbe rimanere intoccabile, viene spesso accantonata in tanti altri casi in cui problematiche simili non sono mai state sollevate, pensiamo all’utilizzo intensivo dei social media da parte dei minori”.

Cosentino spiega che alla base del provvedimento potrebbe esserci un’azione strategica protettiva, basata sulla consapevolezza dell’impatto che l’intelligenza artificiale potrebbe generare in termini di posti di lavoro.

“L’Italia – prosegue Cosentino - è storicamente un Paese basato sulla manodopera e sulla classe sociale media, che svolge spesso lavori umili, poco pagati e, purtroppo, sostituibili da macchine o dall’AI. Dal mio punto di vista è in atto un’opera di protezione dei settori a forte rischio e probabilmente, questa decisione, è intesa come un modo per rallentare l’adozione di strumenti dal potenziale disruptive come ChatGPT sul territorio nazionale.

Si tratta però di un provvedimento poco lungimirante, perché ritardandone l’adozione su larga scala si precludono alle nostre realtà imprenditoriali opportunità invece libere all’estero, con un vantaggio competitivo non indifferente”.

Inoltre, gli addetti ai lavori che stavano già impiegando ChatGPT per migliorare produttività ed execution all’interno dei flussi di lavoro sanno anche come aggirare il blocco, in maniera del tutto legale, grazie a soluzioni facilmente disponibili in rete”.

Il software di intelligenza artificiale relazionale, in grado di scrivere testi e simulare conversazioni umane, può inoltre rivelarsi un prezioso alleato delle aziende se interpretato e gestito con cura.

“ChatGPT semplifica la vita in tantissimi lavori e mansioni, sia in termini di tempo sia di risultato, e consente di non avere in organico figure obsolete. Se nell’epoca della recessione perpetua si avrà modo di delegare alcuni compiti alle macchine, le aziende inevitabilmente lo adotteranno. Come sempre, il problema è alla radice. L’Italia è più spaventata rispetto ad altri Paesi perché ha un’impostazione professionale ancora molto basata su lavori antiquati e che rischiano di scomparire, sotto l’onda dell’innovazione”.

“Ma è anche importante tenere conto del fatto che l’intelligenza artificiale andrà a intaccare lavori ripetitivi, dove non occorrono ingegno e creatività, e che una macchina può fare a costo zero. Tuttavia, i focus si sposteranno da vecchi a nuovi lavori come il prompt writer, che sarà una figura essenziale in azienda. Se è vero che l’AI sostituirà milioni di posti di lavoro, è anche vero che ne aprirà altrettanti. Software come ChatGPT sono strumenti potentissimi, ma ciò che li attiva è la persona che sa come porre determinate domande per ricevere le giuste risposte. La completezza dei dati richiesti sono direttamente proporzionali alla minuziosa qualità dei prompt scritti. Un’abilità che richiede studio e competenze e non si può improvvisare. Un esempio su tutti è quello del mondo anglosassone, dove già si propone di inserire corsi dedicati nelle università per acquisire queste competenze”.

Un altro enigma riguarda il livello normativo, con molti Paesi europei e non solo che guardano con crescente attenzione agli sviluppi italiani.

“Per garantirne un utilizzo sicuro, ogni Stato svilupperà le proprie regole in merito al trattamento dei dati personali, ma ci sono tante incongruenze. Se si vuole davvero tutelare, non andrebbe fatto in maniera selettiva. La tecnologia è impossibile da fermare, se non a monte, e ChatGPT è solo la punta dell’iceberg: ci sono tantissime altre AI inosservate che sono potentissime e riguardano settori ancora più strategici come video, audio e sviluppo di codici.

Ci sono già imprese che sviluppano ChatGPT sulla blockchain, in modo decentralizzato e i cui dati non saranno detenuti da un’azienda centrale, attualmente al centro di grossi investimenti in materia di ricerca e sviluppo. A fare la differenza, quindi, saranno la capacità e la volontà di evolversi come avvenuto innumerevoli volte in passato, pensiamo all’avvento del web e dei social media. L’intervento umano sarà imprescindibile, poiché la macchina – per quanto potente - va guidata e direzionata”, conclude l’imprenditore ed esperto Mik Cosentino.