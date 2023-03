Chatbot: cosa sono, come si usano e come cambieranno (forse) le nostre vite

Gli assistenti digitali sono guidati dall'intelligenza artificiale

Che ne siamo consapevoli o no, probabilmente tutti noi abbiamo già interagito con un chatbot. Ad esempio, quando siamo al computer alla ricerca di un prodotto e una finestra si apre improvvisamente sullo schermo, chiedendo se abbiamo bisogno di aiuto. Oppure, se ci siamo rivolti al servizio clienti di un brand per segnalare un prodotto difettoso o usufruire di una guida online. O ancora, se abbiamo usato i comandi vocali per ordinare un panino al bar e ci sono state fornite le informazioni sul tempo di attesa dell’ordine e relativo importo. Sono alcuni dei numerosi casi in cui potremmo esserci imbattuti in un chatbot, ovvero in un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Comparsi, in forma assai rudimentale, all’inizio degli anni Novanta (ma era stato il grande matematico Alan Turing, nel 1950, a intuirne per primo caratteristiche e potenziale), i chatbot si stanno progressivamente evolvendo, tanto da configurarsi come veri e propri assistenti digitali, guidati dall’intelligenza artificiale. Ma vediamo nel dettaglio come si utilizzano e quali potrebbero esserne gli sviluppi futuri. Cos’è un chatbot e come funziona? Come già anticipato, il chatbot consente agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con...