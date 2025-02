Chapeau Media, nasce il progetto che ispira la nuova generazione di imprenditori italiani

L'Italia è da sempre un Paese di imprenditori, con oltre 220 mila piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell'economia nazionale. Eppure, raccontare l'imprenditoria in modo autentico e coinvolgente è una sfida che pochi hanno saputo raccogliere. A cambiare le regole del gioco arriva Chapeau Media, una startup nata per ispirare e supportare la nuova generazione di imprenditori attraverso storie reali, esperienze dirette e consigli pratici.

Fondata da Giacomo Luppi, Filippo Carabelli, Pietro Santini e Simone Roccoli, quattro giovani under 30 con con esperienze in aziende come Salesforce, OneDay Group, Simon-Kucher e McKinsey, Chapeau Media si propone come un punto di riferimento per giovani imprenditori e appassionati di business. Attraverso interviste settimanali con alcuni dei più grandi imprenditori e ceo italiani, la media company ha già conquistato in pochi mesi un vasto pubblico, raggiungendo 750 mila utenti mensili e oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di un anno.

Con un approccio innovativo e un linguaggio diretto, Chapeau è infatti entrata in contatto con figure di spicco dell’imprenditoria italiana, come Nerio Alessandri (Technogym), Oscar Farinetti (Eataly), Luca Ferrari (Bending Spoons) e Alberto Dalmasso (Satispay). Il progetto punta a creare una community che metta in connessione giovani talenti con investitori, manager e founder di successo, facilitando lo scambio di idee e opportunità. L’obiettivo di ispirare e fare impresa per le nuove generazioni di imprenditori Il potenziale di Chapeau Media non è passato inosservato. Tra gli investitori che hanno deciso di sostenere il progetto c'è Marcello Ascani, noto content creator e co-fondatore di Flatmates, agenzia di content creator milanese, che ha creduto nella visione della startup investendo 140 mila euro.

Oltre al supporto finanziario, Ascani porta in dote un'importante alleanza strategica per amplificare l’impatto della piattaforma. "La missione di Chapeau Media è profondamente allineata con la mia: ispirare i giovani a scoprire quanto sia bello e gratificante fare impresa in Italia", commenta Ascani. "Una sola voce non basta per raccontarlo, e credo che Chapeau, con il suo approccio autentico e coinvolgente, abbia il potenziale per costruire una nuova generazione di imprenditori". La startup non si limita al digitale, ma organizza eventi esclusivi per permettere alla community di incontrare dal vivo i protagonisti dell’economia italiana. Solo nel 2024, sono stati organizzati sei eventi a Milano, con oltre 200 partecipanti, e per il 2025 si punta a espandere ulteriormente questo format con un calendario ricco di incontri, talk e networking. L'obiettivo dei giovanissimi co-founder è quello di trasformare il progetto in un vero e proprio ecosistema di formazione e ispirazione per chi sogna di fare impresa.

Con un mix di contenuti digitali, interviste d'impatto ed eventi dal vivo, è un omaggio a chi ha il coraggio di innovare e scommettere sul proprio talento. E quello di Chapeau è solo l’inizio: con il supporto di investitori e una community in crescita, il viaggio è appena cominciato.