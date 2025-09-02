Ceramica italiana prodotta in America. C’è l’accordo tra Italcer e Del Conca Usa

Italcer Group e Del Conca Usa hanno siglato un nuovo accordo commerciale strategico per il potenziamento delle gamme di prodotto destinate al mercato nordamericano. Le due società hanno annunciato il nuovo accordo commerciale strategico grazie al quale Italcer Group, società Benefit partecipata dai fondi Mindful Capital Partners, Miura Partners e Capital Dynamics e già leader nell’export di ceramica italiana di alta gamma negli USA, potrà sviluppare nuove collezioni dedicate al mercato nordamericano direttamente nello stabilimento Del Conca Usa in Tennessee, operativo dal 2014.

Questo stabilimento è la base consolidata del Gruppo Del Conca che continuerà a produrre, senza soluzione di continuità, le proprie collezioni ispirate al concetto "Designed in Italy, Made in Usa". "Ritengo questo accordo – commenta Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer Group – un esempio virtuoso di come l’industria italiana possa rafforzarsi sui mercati globali unendo innovazione stilistico-tecnologica a nuove idee e alleanze orientate allo sviluppo".

Il Gruppo Italcer, primario gruppo italiano nel comparto di riferimento, oltre alla guida di Graziano Verdi è controllato dai Fondi di Investimento Mindful Capital Partners, Miura Partners e Capital Dynamics, e vanta un fatturato di 340 milioni nel 2024 ed un ebitda proforma di 83,7 milioni, centinaia di progetti realizzati, 15.000 clienti nel mondo e oltre 1.150 dipendenti.

Oggi opera attraverso marchi di alta gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni. Tra le altre, ne fanno parte Fondovalle, La Fabbrica-AvA, Elios Ceramica, Devon&, Devon, Ceramica Rondine, Bottega.

Tramite la collaborazione con Del Conca Usa, Italcer esporta il saper fare della ceramica italiana, che riveste un ruolo di primaria importanza nel mercato statunitense. Si tratta infatti di un settore che rappresenta quasi un terzo del valore totale delle importazioni di piastrelle negli Usa, e che quindi si conferma il fornitore estero con la quota di mercato di riferimento.

O. Fi.