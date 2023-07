Il ceo di Alstom: dal 2024 i primi treni a idrogeno. Quali saranno le tratte?

Roma, 13 luglio 2023 – Se c'è un settore immagine di una transizione 'green' che, pur tra innumerevoli difficoltà politiche, industriali, culturali ed economiche, ha il merito di avere fissato al 2050 un traguardo epocale come quello delle zero emissioni, è quello dei trasporti.

E, in particolare, fortemente simbolico è il caso del treno, primo mezzo di 'locomozione di massa' e in procinto, pure in Italia di cambiare pelle ancora una volta. Già, perché se l'era dei fuochisti che spalavano carbone era finita con il passaggio al gasolio, ora la sfida da vincere porta il nome del primo elemento della tavola periodica.

Con l'alimentazione a idrogeno che, stando alle recenti dichiarazioni di Henri Poupart-Lafarge, potrà, a certe condizioni, contribuire a fare dei convogli ferroviari la soluzione più sostenibile e sicura del pianeta per movimentare merci e persone. Ed è un parere competente il suo, poiché questo francese classe '69 di mestiere fa il ceo di Alstom, il colosso transalpino da 40mila dipendenti e oltre 15 miliardi euro di fatturato che, presente in 60 Paesi, è il riconosciuto leader globale nella produzione di carrozze, locomotive e sistemi di segnalazione. Anche in quell'Italia dove il braccio tricolore di Alstom ha appena inaugurato una nuova sede romana e varato un piano di assunzioni da 400 unità per gli storici stabilimenti piemontesi ex Fiat-Ferroviaria di Savigliano e Novi Ligure. Ma soprattutto dove, grazie agli investimenti veicolati dal Pnrr, già dal 2024 dovrebbero fare la loro comparsa i primi convogli a idrogeno.

Con la tratta Brescia-Edolo gestita da Trenord che avrà l'onore e la responsabilità di seguire i tedeschi, partiti a fine 2022 sempre a braccetto con Alstom, in questa avventura europea dei treni a impatto zero. O, meglio, a impatto gradualmente sempre più vicino allo zero, visto che un conto sono i treni a idrogeno (che per arrivare da due convogli a migliaia impiegheranno diverso tempo) e un altro conto sono i treni che corrono sulle linee elettrificate che da anni stanno rimpiazzando i vecchi collegamenti per le locomotive diesel.

Come ammesso dallo stesso Poupart-Lafarge a Repubblica, infatti, l'obiettivo concreto di Alstom è “ridurre i consumi del 20-25% per ogni generazione di treni, più o meno ogni cinque anni”, coniugando efficienza economica e ambientale.

Visto che “la nuova generazione dell’alta velocità consuma il 20% in meno e ha il 20% di posti in più, dunque il miglioramento è più di un terzo per posto”. Per un progresso reso possibile dal lavoro ingegneristico su fronti come “trazione, aerodinamica, peso e sistemi per assorbire l’energia delle frenate”, senza contare una tecnologia di guida automatizzata che potrebbe far risparmiare all'azienda, in futuro, un altro 15%.

Fin qui l'elettrico, poi c'è il capitolo idrogeno. Che, sviluppata la tecnologia alla base del funzionamento dei nuovi motori a gas, per decollare necessita di “una catena di fornitura di idrogeno verde in quantità e a prezzi adeguati”. Fra regolamenti comunitari (e punizioni) chiari in tema di controllo delle emissioni e un cambiamento culturale sul concetto stesso di mobilità che dovrà coinvolgere governi e società civile.