Centri estivi 2023, ecco costi e modalità del servizio nelle principali città

Si avvicina la fine delle scuola. Le famiglie avranno tre mesi di vacanza da affrontare con i figli e non è sempre facile per i genitori, se lavorano gran parte del tempo. Ecco che vengono in aiuto le baby sitter o i centri estivi, comunali e privati. Per quanto riguarda quelli comunali, in gran parte delle città sono in scadenza proprio in questi giorni i termini delle iscrizioni. Ecco l'offerta che arriva dalle amministrazioni (e non solo) di alcune delle principali città italiane.

Milano

I bambini che, anche se non residenti a Milano, frequentano scuole primarie situate sul territorio comunale, possono accedere ai centri estivi, che si svolgeranno dal 12 al 23 giugno, dal 26 giugno al 7 luglio e dal 10 al 21 luglio, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-16.30. E' possibile prenotare un solo periodo o più periodi anche consecutivi ed eventualmente possono essere richiesti i servizi di pre (dalle 7.30 alle 8.30) e di post (dalle 16.30 alle 18) centro estivo. Le prenotazioni ordinarie potevano essere fatte entro lo scorso 26 aprile e queste avranno priorità nell'assegnazione. C'è però ancora la possibilità di prenotare in un secondo periodo, dalle 12 del 24 maggio 2023 alle 12 del 31 maggio 2023. L'iscrizione deve essere fatta esclusivamente online, utilizzando Spid o Cie. La quota da pagare varie secondo l'Isee (che va presentato al momento dell'iscrizione). Si va, per la tariffa ordinaria, da un minimo di 8,70 euro per il primo figlio con Isee da 3mila euro a 4mila euro, fino ai 211,70 euro per chi ha Isee oltre i 40mila euro. Per i non residenti la quota è di 233,30 euro. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.comune.milano.it/estatebambini.

Padova

Per l’estate 2023, il settore servizi scolastici del Comune di Padova ha ricercato la collaborazione di soggetti privati (cooperative sociali, associazioni, società sportive) per l'organizzazione dei centri estivi in città, da metà giugno fino all’inizio del prossimo anno scolastico. I centri estivi sono rivolti ai bambini e a ragazzi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Padova.

I gestori convenzionati sono stati inseriti in un apposito albo, consultabile sul sito del comune di Padova, dove sono inseriti orari dei centri estivi e quote da versare (che vanno da 55 euro ad un massimo di 110 euro a settimana). Le famiglie interessate devono contattare i singoli gestori per l’iscrizione e per tutte le informazioni necessarie e, se in possesso dei requisiti, possono presentare domanda di riduzione della retta. Le famiglie con Isee fino a 6mila euro beneficeranno sicuramente del contributo, purché ne facciano domanda, mentre le famiglie con Isee superiore a 6mila e fino a 8.500 euro saranno ordinate in graduatoria secondo il valore crescente dell’Isee e ammesse al contributo fino a esaurimento della disponibilità economica. Il contributo ammonta a 40 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, per la frequenza del centro estivo con il servizio mensa e 20 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, senza servizio mensa. La domanda deve essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 12 del 3 maggio 2023 ed entro le 12 del 22 maggio 2023 (termine perentorio a pena esclusione della domanda).

Bologna

I centri estivi per bambini dai tre ai 14 anni sono organizzati dal comune di Bologna nei sei quartieri cittadini, con proposte di gioco e socializzazione. Le iscrizioni si sono aperte il 26 aprile scorso e fino alle 14 del 16 maggio, ma è possibile richiedere il servizio anche successivamente, per i posti rimasti disponbili. Il servizio estivo va richiesto per turni settimanali; è possibile presentare una domanda per bambino. Le tariffe applicate nei centri estivi sono definite da ogni gestore e rese pubbliche negli opuscoli informativi. Anche per l’estate 2023 sono previsti dei contributi alle famiglie residenti a Bologna a parziale o totale copertura delle tariffe applicate dai gestori dei centri estivi convenzionati, secondo quanto previsto dalla Regione Emilia-Romagna. Il contributo è riservato a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 13 anni appartenenti a famiglie con una attestazione Isee pari o inferiore a 24.000 euro. Le tariffe ordinarie, per esempio per i centri estivi Pedrielli, rivolti ai bambini da 3 a 6 anni, che si svolgeranno nel quartiere Borgo Panigale-Reno, sono di 95 euro settimanali a tempo pieno, 75 euro tempo parziale con pasto e 45 euro tempo parziale senza pasto. Al centro estivo Paciugo nel quartiere Savena, il prezzo sale a 140 euro, con orario 7.30-17.30. Se si richiede il servizio di pre o post orario sono 10 euro aggiuntive. All'interno dell'offerta complessiva dei servizi estivi, per la fascia 11-16 anni, è possibile fruire anche del progetto Scuole Aperte. In questo caso occorre fare richiesta direttamente alle istituzioni scolastiche aderenti. Anche per le Scuole Aperte sono previsti contributi nell’ambito del progetto regionale. I periodi di svolgimento saranno dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto al 15 settembre 2023. Sono previste attività sportive, danza, teatro, escursioni naturalistiche, laboratori scientifici. Per informazioni: www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi.

Firenze

Si chiudono alle 23.59 del 2 maggio le pre-iscrizioni - da fare sul sito www.comune.fi.it - ai centri estivi comunali, che tornano con costi invariati rispetto allo scorso anno. Sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti una scuola del territorio cittadino. I centri estivi avranno inizio, per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dal 19 giugno, mentre per i bambini della scuola dell’infanzia l’avvio è previsto il 3 luglio, in continuità con la fine dell’anno scolastico. Ogni turno avrà una durata bisettimanale con una quota di iscrizione al servizio comprensiva del pranzo. Per usufruire della tariffazione agevolata è necessario presentare l'attestazione Isee minorenni, relativa all'anno in cui si presenta la domanda, il cui valore dovrà essere inferiore a 32.500 euro. Le tariffe vanno da un minimo di 50 fino a 190 euro secondo appunto l'Isee. Per i non residenti a Firenze e non frequentanti le scuole comunali della città è prevista una tariffa unica di 300 euro. Il bando, le tariffe e le sedi dei centri estivi sono disponibili al link servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei.

Roma

Sul sito del comune di Roma non è stato ancora pubblicato il bando 2023 per i centri estivi. Nel frattempo, si stanno organizzando le società private, come la Uln Conalvo. Quest'anno il centro estivo è affidato all'Asd Drago Sport con attività di sport, animazione, piscina, musical e laboratori. Il prezzo settimanale (lunedì-venerdì) per il turno breve (-8-13) del centro estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni è di 90 euro, mentre per il turno lungo 8-16.30 è di 120 euro. Le famiglie dei bambini dai 3 ai 6 anni pagheranno 135 euro, con orario 8-16.30. Sconto per il secondo figlio del 10%. Info su asddragosport.com.