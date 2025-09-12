Centrale nucleare russa di Paks, la Corte di giustizia Ue annulla il via libera agli aiuti dall’Ungheria

Roma, 12 settembre 2025 – La Corte di giustizia dell’Ue ha annullato una controversa decisione del 2017 con cui la Commissione europea aveva approvato gli aiuti di Stato concessi dall’Ungheria per la costruzione di due reattori nucleari da parte della Russia. La sentenza si basa su un aspetto tecnico: secondo la Corte, la Commissione europea avrebbe dovuto verificare se la decisione di Budapest di assegnare direttamente il progetto a Rosatom, senza una gara pubblica, fosse legale in base alle norme europee sugli appalti.

Il verdetto giunge mentre Bruxelles cerca di interrompere tutti i legami energetici con Mosca in risposta alla guerra in Ucraina. La maggior parte dei Paesi Ue ha progressivamente ridotto le importazioni per limitare la leva russa, ma l’Ungheria continua ad acquistare risorse energetiche da Mosca e mantiene stretti rapporti politici con il Cremlino - una posizione che pone spesso Budapest in rotta di collisione con Bruxelles. Il governo ungherese ha però chiarito subito che la decisione della Corte non segna la fine della cooperazione russa nell’ampliamento della centrale nucleare di Paks, situata lungo il Danubio a sud della capitale.

“Questa sentenza non stabilisce alcuna violazione del diritto dell’Ue da parte dell’Ungheria”, ha dichiarato il ministro per gli Affari europei János Bóka ai giornalisti a Budapest. “La Corte non ha affermato che i lavori in corso in Ungheria violino in alcun modo il diritto dell’Ue”. Il ministro ha aggiunto che Budapest è pronta a collaborare strettamente con la Commissione, fornendo “tutta l’assistenza e il supporto necessario” per ottenere una futura decisione positiva dalla Corte con sede a Lussemburgo.

La posizione ufficiale del governo è in netto contrasto con quella dell’opposizione. “È ormai certo che i russi non potranno costruire la loro nuova centrale nucleare qui”, ha scritto in un post su Facebook Bence Tordai, deputato del partito verde Dialogo. “Chiunque paghi anche solo un centesimo alle società russe impegnate nella costruzione di Paks 2 da oggi commette chiaramente una violazione della legge e dovrà affrontare conseguenze penali”.

Una vittoria per l’Austria

La sentenza dell’11 settembre rappresenta la vittoria dell’azione legale intentata dall’Austria, paese storicamente antinucleare, che ribalta una precedente decisione del Tribunale dell’Ue, il quale nel 2022 aveva respinto il ricorso di Vienna. “La Corte di giustizia europea ha spento i sogni nucleari di Orbán”, ha dichiarato in una nota Leonore Gewessler, ex ministra austriaca per l’azione climatica e attuale leader dei Verdi citata da Euractiv.com. “L’Austria ha intrapreso un’azione legale, si è assunta la responsabilità per l’Europa e ha vinto”, ha aggiunto.

Gewessler ha sostenuto che “il futuro dell’energia non risiede in centrali nucleari obsolete e rischiose, ma nel vento, nell’acqua e nel sole” e che “chi ancora punta sull’energia nucleare non solo mette a rischio la sicurezza, ma blocca anche la strada verso un futuro energetico sostenibile”. Anche le Ong ambientaliste europee hanno accolto con favore la decisione, criticando al contempo l’esecutivo dell’Ue. Secondo Andrea Carta, stratega legale di Greenpeace Eu, la sentenza “mette in luce un clamoroso fallimento regolatorio da parte della Commissione europea”.

Per Tom Lewis, responsabile delle politiche energetiche presso il Climate Action Network Europe, la sentenza offre alla Commissione “l’opportunità di bloccare questo progetto e sostenere soluzioni energetiche più rapide, accessibili, sicure e pulite”. “L’Ungheria prevede un boom del solare, con oltre il 25% della sua elettricità già prodotta da questa fonte: destinare fondi pubblici a un nucleare lento e costoso rischia di far deragliare questo slancio”, ha aggiunto Lewis.

Secondo i trattati Ue, gli aiuti di Stato devono essere autorizzati dalla Commissione, il che implica che il sostegno pubblico già erogato in questo caso sia da considerarsi illegale. La Commissione europea ha dichiarato a Bruxelles di aver “preso atto” della sentenza e che “studierà attentamente la decisione per valutare le prossime mosse”.