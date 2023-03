Cellularline conquista la Germania, l'azienda è leader negli accessori per smartphone

Marco Cagnetta, ceo di Cellularline

L’azienda Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990 e oggi leader nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, quotata su Euronext Milan, ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo commerciale con MediaMarktSaturn Germany, il principale distributore retail (rivendita) di prodotti di elettronica di consumo in Germania con 400 punti vendita. L’accordo durerà almeno fino a dicembre 2025.

L’accordo amplia la distribuzione della gamma di prodotti Cellularline dedicati alla ricarica e alla protezione degli smartphone. L’obiettivo del Gruppo, data la capillare presenza dei punti vendita in Germania, è permettere a Cellularline di raggiungere un ampio bacino di potenziali nuovi utenti in tutto il Paese.

Proprio la Germania, infatti, è al centro della strategia internazionale di Cellularline, e con l’accordo con MediaMarktSaturn Germany contribuirà a rafforzare il posizionamento del Gruppo nel Paese, piazza da sempre considerata cruciale per l’azienda, in quanto primo mercato europeo di accessori per smartphone.

Grazie a questo nuovo accordo l’azienda reggiana completa la propria presenza nei maggiori Paesi in cui opera MediaMarktSaturn Retail Group, già partner commerciale storico della Società in Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Benelux, Turchia, e altri. L’accordo ha efficacia da Febbraio 2023 e avrà durata minima fino a Dicembre 2025.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo appena concluso con MediaMarktSaturn Germany, partner di primissimo livello nel panorama europeo”, ha dichiarato Marco Cagnetta, co-CEO di Cellularline. “Per noi l’operazione è strategica in quanto ci permette di espandere la nostra presenza internazionale, in particolare in Germania, mercato competitivo dal grande potenziale e nel quale vogliamo continuare a crescere, come dimostra anche la recente acquisizione di Peter Jäckel. Siamo certi che la collaborazione con MediaMarktSaturn Germany offrirà grandi soddisfazioni alle nostre realtà”.