"Cedere la rete è decisivo per il debito"

Tim prosegue spedita sul dossier della cessione della rete, una operazione che va nell’interesse di tutti gli azionisti, ma che soprattutto darà un colpo decisivo al debito del gruppo. È questa l’opinione di Salvatore Rossi, presidente dell’ex monopolista, espressa ieri alla presentazione della relazione dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso. Il viaggio intrapreso da Tim sulla cessione della rete "potrà essere accidentato, ma la rotta è tracciata e l’approdo molto promettente, nell’interesse di tutti gli azionisti, di coloro che sono coinvolti nell’azienda e nella sua vita, del Paese, che ha bisogno di imprese prospere e di innalzare le sue capacità digitali", ha detto Rossi. L’offerta di Kkr – con cui l’azienda guidata da Pietro Labriola ha avviato una trattativa in esclusiva - "è risultata preferibile in termini di eseguibilità e relativa tempistica, nonché superiore all’offerta concorrente presentata dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie", aveva motivato l’azienda al termine del Cda di giovedì. Secondo indiscrezioni il fondo Usa avrebbe messo sul piatto di Tim fino a 23 miliardi di euro, inclusi 2 di earn out, contro 19,3 miliardi del consorzio Cdp-Macquarie.

A questo punto Kkr ha tempo fino al 30 settembre per presentare una offerta "conclusiva e vincolante, nonché di convenire il perimetro, le modalità e i tempi per l’esecuzione dell’attività di due diligence". Nel ribadire la bontà dell’operazione, Rossi ha sottolineato come con la cessione della rete "si darebbe un colpo decisivo al problema del debito, che da così tanti anni affligge l’azienda e ne ostacola i piani di investimento. La condizione finanziaria di Tim è un’ulteriore ragione per cedere la rete".

Elena Comelli