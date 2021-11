Daimler ha annunciato che cederà la quota detenuta in Renualt con un’offerta dedicata a investitori istituzionali. Il fondo pensione di Daimler detiene 9,2 milioni di azioni Renault, per un valore di 315,6 milioni. La partnership industriale tra le due società non sarà interessata dalla transazione.

© Riproduzione riservata