Ceccherini lancia Doubt and Debate: “Mai più schiavi degli algoritmi”

Milano, 15 ottobre 2025 – Una piattaforma internazionale che ha come obiettivo responsabilizzare i giovani nell’uso corretto della rete, per diventare dei cittadini ben informati, in un mondo dominato dagli algoritmi e dalle fake news. È questo il primo progetto di tech media literacy dell’Osservatorio for Independent Thinking, intitolato “Doubt and Debate“ e presentato ieri al Teatro San Babila con il presidente dell’organizzazione Andrea Ceccherini e dell’ad di Tim, Pietro Labriola.

Tutto davanti a una platea di 500 studenti di diverse scuole superiori del Paese, che hanno avuto modo di dialogare con persone chiave di alcuni dei media partner internazionali dell’Osservatorio, come il direttore del New York Times Joe Kahn, il ceo di Cnn Mark Thompson e il ceo del gruppo editoriale News Corp Robert Thompson.

La piattaforma sarà attiva dal 3 novembre e permetterà agli studenti, tramite le scuole e i loro dispositivi personali, di usufruire di lezioni e contenuti multimediali in grado di offrire loro spunti di riflessionedi fronte alle odierne sfide sulla qualità dell’informazione con l’avvento dell’Ia, dei social, creatori di una polarizzazione del pensiero. «Vogliamo aprire la strada al dubbio e al confronto contro tutto ciò che separa e radicalizza», spiega Ceccherini. “Con Doubt and Debate – precisa – puntiamo a svegliare le coscienze e a sviluppare il pensiero critico dei giovani proprio nell’era segnata da diffondersi dell’intelligenza artificiale, per tenere la persona al centro e la tecnologia al suo servizio. E non il contrario. Per noi di Osservatorio for independent thinking in questo quadrante della storia in cui i più investono sull’intelligenza delle macchine è venuto il tempo di tornare ad investire sull’intelligenza umana delle persone”.

I principi su cui Doubt and Debate si basa, infatti, riguardano l’aiuto a capire il web, con l’obiettivo di distinguere le fake news dalla verità, distinguere i fatti dalle opinioni e infine aprire le menti a più punti di vista. E non è un caso che le domande degli studenti si siano concentrate soprattutto sugli effetti di Ia e social.

Per il direttore Joe Kahn l’intelligenza artificiale è “un efficace assistente per le analisi delle informazioni, soprattutto quelle che fanno uso di dati e video. Ma non bisogna dimenticare che dietro un tale strumento ci deve sempre essere un giornalista che coordina il lavoro”.

“Tim – dice Labriola – ha abbracciato questo progetto perché riteniamo necessario spiegare che i social sono uno strumento potente del quotidiano e pertanto bisogna comprenderne il corretto uso, visto che oggi sono gli algoritmi a offrirci, senza contraltari, le notizie che più ci piacciono. Così però non fa che rafforzarsi solo il nostro punta di vista».