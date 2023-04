C’è il via libera al Ddl Capitali Borsa più snella

Guarda all’Europa il Ddl Capitali approvato in consiglio dei ministri. L’obiettivo è dare un "sostegno della competitività dei capitali" all’insegna della semplificazione a partire dalla borsa e dalle regole per le quotazioni. Si alza poi la soglia per le pmi quotate, che da 500 milioni arriva a 1 miliardo. Sul fronte della Borsa è previsto un alleggerimento del Tuf, laddove si fa riferimento ad alcuni regolamenti Consob per le società italiane che si vogliono quotare. Congelata poi fino al 30 aprile del 2025 la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 23 in assemblea prevista dal codice civile per gli aumenti di capitale.