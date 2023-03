Cdp da record Utile in crescita a 2,5 miliardi

Un anno record per risorse e investimenti attivati: è il bilancio del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che chiude il 2022 con un utile netto di Cdp SpA in crescita a 2,5 miliardi di euro, contro i 2,4 miliardi registrati nel 2021, anno che includeva maggiori plusvalenze sui titoli in portafoglio per 430 milioni. L’utile netto consolidato è pari a 6,8 miliardi di euro (5,3 miliardi nel 2021), salito anche grazie ai risultati di alcune partecipate. Un "anno record" dice il presidente Giovanni Gorno Tempini (foto).