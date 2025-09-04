Il Cda di Mediobanca ribadisce il no all’Opas di Mps

Milano, 4 settembre 2025 – Il Cda di Mediobanca prende atto dell'incremento dell'offerta di Mps ma ribadisce il suo no. “L'offerta risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca” e il nuovo corrispettivo “non è di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza”. La valutazione è stata approvata a maggioranza dei presenti, con il voto contrario di Sandro Panizza e l'astensione del Vice presidente Sabrina Pucci.

Una posizione che ci si poteva attendere del Consiglio di amministrazione dell’istituto bancario di Piazzetta Cuccia. L’Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) era stata già sonoramente bocciata dal Cda l’indomani dell’annuncio del tentativo di scalata da parte del Monte dei Paschi di Siena.

E nemmeno le rilevanti novità degli ultimi giorni (l’aumento dell’offerta di 0,9 euro ad azione, l’adesione di diversi azionisti di peso come la famiglia Benetton e la Delfin dei Del Vecchio e il superamento della soglia del 35% di conferimento di azioni raggiunta ieri) hanno cambiato la situazione nel board di Mediobanca.

E che l’aria non sarebbe cambiata a piazzetta Cuccia si era intuito sin dalla mattinata con i titoli di Mps e Mediobanca in forte ribasso sin dalle prime battute a Piazza Affari. Ciò nonostante le novità degli ultimi giorni.

Mercoledì infatti le adesioni all'Opas di Mps su Mediobanca avevano superato il 38,5%, oltre la soglia minima del 35% fissata dal Monte dei Paschi per il successo dell’operazione. un risultato arrivato all’indomani del rilancio, le adesioni all'Opas di Mps su Mediobanca hanno superato il 38,5% del capitale, superando così la soglia minima del 35%, considerata condizione irrinunciabile dell'offerta. Secondo quanto informa Borsa Italiana,