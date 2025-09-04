Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio NapoliMacchina di Santa RosaFunicolare LisbonaItalia-Cipro basketSinner Musetti
Acquista il giornale
EconomiaIl Cda di Mediobanca ribadisce il no all’Opas di Mps
4 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Il Cda di Mediobanca ribadisce il no all’Opas di Mps

Il Cda di Mediobanca ribadisce il no all’Opas di Mps

Il Consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia ha, nuovamente, respinto a maggioranza il tentativo di scalata del Monte dei Paschi di Siena

Il Cda di Mediobanca ribadisce il no all'Opas di Mps

Il Cda di Mediobanca ribadisce il no all'Opas di Mps

Milano, 4 settembre 2025 – Il Cda di Mediobanca prende atto dell'incremento dell'offerta di Mps ma ribadisce il suo no. “L'offerta risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca” e il nuovo corrispettivo “non è di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza”. La valutazione è stata approvata a maggioranza dei presenti, con il voto contrario di Sandro Panizza e l'astensione del Vice presidente Sabrina Pucci.

Una posizione che ci si poteva attendere del Consiglio di amministrazione dell’istituto bancario di Piazzetta Cuccia. L’Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) era stata già sonoramente bocciata dal Cda l’indomani dell’annuncio del tentativo di scalata da parte del Monte dei Paschi di Siena.

E nemmeno le rilevanti novità degli ultimi giorni (l’aumento dell’offerta di 0,9 euro ad azione, l’adesione di diversi azionisti di peso come la famiglia Benetton e la Delfin dei Del Vecchio e il superamento della soglia del 35% di conferimento di azioni raggiunta ieri) hanno cambiato la situazione nel board di Mediobanca.

E che l’aria non sarebbe cambiata a piazzetta Cuccia si era intuito sin dalla mattinata con i titoli di Mps e Mediobanca in forte ribasso sin dalle prime battute a Piazza Affari. Ciò nonostante le novità degli ultimi giorni.

Mercoledì infatti le adesioni all'Opas di Mps su Mediobanca avevano superato il 38,5%, oltre la soglia minima del 35% fissata dal Monte dei Paschi per il successo dell’operazione. un risultato arrivato all’indomani del rilancio, le adesioni all'Opas di Mps su Mediobanca hanno superato il 38,5% del capitale, superando così la soglia minima del 35%, considerata condizione irrinunciabile dell'offerta. Secondo quanto informa Borsa Italiana,

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata