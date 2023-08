Vendita delle case in calo, affitti in netto rialzo

Roma, 9 Agosto 2023 – I risultati di un'indagine condotta su una rete di 1.455 agenti immobiliari dal 19 giugno al 19 luglio 2023, evidenziano un calo dei prezzi degli immobili residenziali. In particolare, le dinamiche in atto nel secondo trimestre del 2023 relative alle transazioni con al centro le abitazioni rilevano due trend futuri divergenti: sul versante dei canoni d’affitto è atteso un forte rialzo, mentre i prezzi delle case in vendita previsti sono in calo. I dati sono raccolti nel Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia che viene realizzato congiuntamente dalla Banca d'Italia, Tecnoborsa e Entrate e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le prospettive per il futuro

Le previsioni situazione del mercato immobiliare rimangono non favorevoli, riportandosi sui livelli dell’inizio del 2021. Peraltro, il peggioramento prospettato fa riferimento sia al trimestre in corso, per il quale prevalgono aspettative di riduzione dei prezzi di vendita, sia su un orizzonte biennale. In particolare, nel secondo trimestre dell’anno, spiegano gli analisti della Banca d’Italia, oltre il 60% degli operatori continua a indicare prezzi delle abitazioni stabili. Ciò che invece peggiora nettamente è il saldo tra i giudizi di aumento e di diminuzione che è tornato nettamente in territorio negativo, riportandosi, come già anticipato, sui valori di inizio del 2021 a -14 punti percentuali, da 0,9 nella passata rilevazione relativa ai primi tre mesi dell’anno in corso.

È sempre più caccia allo sconto

Sempre secondo la rilevazione di Bankitalia lo sconto medio sui prezzi e i tempi di vendita sono lievemente aumentati. Il primo è salito all’8,5%, dall’8,2 segnalato nel primo trimestre, mantenendosi tuttavia su valori bassi rispetto ai valori storici. Anche i tempi di contrattazione e di vendita si sono lievemente allungati a 5,8 mesi dai 5,5 precedenti, rimanendo comunque su livelli contenuti.

Per gli affitti trend in aumento

Per contro, i canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati in forte rialzo. Secondo lo studio della Banca d’Italia, infatti, il divario tra gli agenti che prevedono un aumento dei prezzi degli affitti e quelli che li prevedono in calo, pur lievemente diminuito di qualche punto percentuale rispetto al trimestre precedente, continua a mantenersi elevato a 43,5 punti percentuali, il che suggerisce che i prezzi degli affitti probabilmente continueranno a salire.

Le conseguenze del rialzo dei tassi sul mercato immobiliare

L’impatto degli alti tassi d’interesse sui mutui e, a valle, sulle decisioni di acquistare un’abitazione condizionano le scelte degli acquirenti. Secondo l’indagine, la quota di operatori che segnalano difficoltà nel reperimento del mutuo da parte degli acquirenti è ulteriormente salita al 30,9 %, in pratica il valore più alto dalla fine del 2014. Per queste ragioni, la quota di compravendite finanziate con mutuo ipotecario permane su livelli storicamente contenuti (al 64,1%). Prezzi delle case in vendita previsti in calo.