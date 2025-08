Case per le vacanze al mare: Italia e Croazia a confronto

Milano, 5 Agosto 2025 – Spetta a Forte dei Marmi il primo posto assoluto per quanto riguarda il costo delle abitazioni nelle principali località di mare. Nella splendida città toscana i prezzi degli immobili raggiungono, infatti, i 10 mila euro al metro quadrato. In un mercato immobiliare nostrano particolarmente vivace e con prezzi sostenuti, gli investitori del Bel Paese sono interessati anche a valutare l’acquisto di case al mare all’estero e tra i Paesi che destano maggiore interesse figura anche la Croazia.

Nonostante una sostanziale crescita dei prezzi rispetto allo scorso anno, comprare una seconda casa al mare in Croazia, destinazione turistica molto apprezzata dagli italiani, resta una soluzione più economica rispetto ad alcune località marittime del nostro Paese.

Infatti, se si mette a confronto Rovigno, la meta croata più costosa, con Forte dei Marmi, imbattibile tra le destinazioni nostrane, la differenza è considerevole: nel primo caso si spendono mediamente meno di 4.300 euro/mq (+6% in 12 mesi), nel secondo si sfiora la soglia dei 10.000 euro/mq medi, con un aumento addirittura del 9% rispetto a 12 mesi fa.

Lo evidenziano i dati di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia e di Nekretnine.hr, portale del gruppo Immobiliare.it in Croazia, che hanno confrontato i costi delle case vista mare in vendita sui rispettivi portali in alcune famose località di entrambi le Nazioni.

I prezzi italiani

Oltre a Forte dei Marmi, anche Sorrento e Alassio sono più care di Rovigno. Nella perla campana la spesa media richiesta per l’acquisto di una casa è pari a 8.680 euro/mq (+2,3% in 12 mesi), mentre nella città ligure si è costretti a sborsare mediamente circa 5.650 euro/mq (+1,3% nel periodo). Nelle altre destinazioni, i prezzi si allineano a quelli croati: Riccione e Jesolo hanno costi molto simili a quelli di Rovigno, rispettivamente 4.260 euro/mq (+4% in un anno) e 4.130 euro/mq (+4,8% nel medesimo arco temporale). Si scende invece sotto i 4.000 euro/mq a Cervia (3.960 euro/mq, +1,6% rispetto a 12 mesi fa), Lignano Sabbiadoro (3.650 euro/mq, +2,3%), Bibione e Viareggio, entrambe con circa 3.200 euro/mq e con una crescita annuale rispettivamente del 5,9% e del 4,4%. L’unica città, tra quelle considerate, a rimanere sotto i 3.000 euro/mq è Alghero, che, nonostante una salita quasi del 10% rispetto alla scorsa estate, si ferma a 2.870 euro/mq medi.

Il confronto con le altre località croate

Se Rovigno (Rovinj) resta, come lo scorso anno, la meta più onerosa in cui comprare una casa sul mare in Croazia, Cittanova (Novigrad) si conferma al secondo posto, con 4.135 euro/mq (+9,7% rispetto a 12 mesi fa). Terzo gradino del podio per Umago (Umag), in crescita del 6,6% in un anno e appena al di sotto dei 4.000 euro/mq. Il rialzo più contenuto rispetto a 12 mesi fa è quello di Parenzo (Porec) che sale del 3,8% e tocca quota 3.630 euro/mq medi. Pola (Pula), nonostante un’ascesa pari all’8% circa in un anno, rimane invece la città più conveniente per comprare casa, con 2.880 euro/mq.

Domanda e offerta in Croazia

Rovigno non è solo la città marittima a mostrare i prezzi più alti, ma è anche, esattamente come lo scorso anno, la meta più gettonata dagli italiani che scelgono di trascorrere le vacanze sulle coste croate. Il resto della classifica, però, cambia: Parenzo sopravanza Umago e agguanta la seconda posizione, mentre Pola, l’anno scorso in ultima piazza a livello di preferenze degli italiani, scalza Cittanova e si issa in quarta posizione. Se si guarda, infine, alla composizione dello stock in offerta, la Croazia presenta una situazione ben diversa rispetto a quella delle coste italiane, con una predominanza piuttosto marcata degli appartamenti sulle ville anche nelle aree costiere. La differenza più netta si nota a Pola, dove gli appartamenti rappresentano circa l’80% del totale, con le ville al 20%. Discrepanza rilevante anche a Cittanova (73% vs. 27%), Umago (66% vs. 34%) e Rovigno (64% vs. 36%). Solo a Parenzo le ville prevalgono (58% vs. 42%).